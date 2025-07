Anwar Gargash recebe embaixadora dos EUA

ABU DHABI, 29 de julho de 2025 (WAM) — O assessor diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Dr. Anwar Gargash, recebeu a embaixadora dos Estados Unidos nos EAU, Martina Strong, por ocasião do encerramento de sua missão diplomática no país.

Gargash destacou a profundidade das relações estratégicas entre os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos, além dos esforços contínuos para fortalecer os laços bilaterais em diversas áreas, de forma a atender aos interesses comuns e beneficiar os povos das duas nações.

O assessor também elogiou o trabalho da embaixadora no fortalecimento das relações entre os países e desejou êxito em seus projetos futuros.