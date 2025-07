Banco Central dos Emirados Árabes suspende operações de seguro automotivo de filial de seguradora estrangeira

ABU DHABI, 29 de julho de 2025 (WAM) – O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) suspendeu as atividades de seguro automotivo de uma filial de seguradora estrangeira, com base nos artigos que regulamentam as atividades de seguros.

A seguradora permanece responsável por todos os direitos e obrigações decorrentes dos contratos firmados antes da suspensão.

A medida foi tomada após a empresa não cumprir os requisitos de solvência e garantia estabelecidos pela legislação e pelas normas vigentes que regem o setor de seguros no país.

O CBUAE, por meio de suas atribuições de supervisão e regulação, atua para garantir que todas as seguradoras, seus proprietários e colaboradores estejam em conformidade com as leis, regulamentos e padrões definidos pela autoridade, com o objetivo de manter a transparência e a integridade do setor de seguros e preservar a estabilidade do ecossistema financeiro dos Emirados.