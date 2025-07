GCAA autoriza primeiro teste nacional com veículos autônomos de manuseio de bagagens no aeroporto DWC

DUBAI, 29 de julho de 2025 (WAM) — A Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos (GCAA), em coordenação com os Aeroportos de Dubai e a dnata, concedeu a primeira aprovação regulatória do país para a realização de testes com veículos autônomos de manuseio de bagagens no Aeroporto Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC).

A autorização representa um avanço importante no compromisso da GCAA em promover um setor de aviação seguro, eficiente e movido por tecnologia, ao mesmo tempo em que apoia a adoção de modelos operacionais de nova geração por prestadores de serviço como a dnata.

Durante o teste, a dnata vai operar diversos tratores autônomos de bagagens em condições reais no pátio do aeroporto, dentro de um marco regulatório desenvolvido em conjunto com a GCAA. A iniciativa permite a avaliação prática da mobilidade autônoma em um dos ambientes mais dinâmicos e sensíveis ao tempo na aviação: o manuseio de solo.

Com essa aprovação, os Emirados Árabes Unidos se juntam a um número crescente de mercados que testam a automação inteligente em operações aeroportuárias, estabelecendo um precedente regulatório que busca equilibrar inovação e segurança operacional.

Saif Mohammed Al Suwaidi, diretor-geral da GCAA, afirmou: “Esta aprovação representa um marco fundamental para a aviação nos Emirados e reflete a visão da nossa liderança em construir uma economia globalmente competitiva e impulsionada pela inovação. Como reguladores, atuamos como facilitadores, criando um ambiente onde tecnologias de ponta possam prosperar sem comprometer a segurança. Temos orgulho de apoiar iniciativas como esta, que mantêm os Emirados na vanguarda da mobilidade inteligente na aviação.”

Aqeel Al Zarouni, diretor-geral adjunto do Setor de Segurança da Aviação da GCAA, acrescentou: “A implantação de veículos autônomos em ambientes operacionais reais exige uma abordagem regulatória clara, robusta e voltada para o futuro. Por meio da colaboração com a dnata e os Aeroportos de Dubai, estamos estabelecendo um marco que assegura que inovação e segurança caminhem juntas. Este não é apenas um teste técnico, mas um modelo para o futuro das operações no solo nos aeroportos do país.”

Omar Binadai, diretor de Tecnologia e Infraestrutura dos Aeroportos de Dubai, destacou: “O DWC oferece uma oportunidade única para apoiar e escalar soluções de nova geração por meio da colaboração com parceiros como a dnata e a GCAA. Este teste reflete nosso compromisso com a inovação voltada à excelência operacional e à experiência do passageiro, preparando o terreno para um ambiente mais eficiente e ágil no pátio dos aeroportos. À medida que planejamos a próxima fase de crescimento da aviação no DWC, iniciativas como esta, inspiradas pela mentalidade colaborativa do programa oneDXB, terão papel central na construção de um sistema aeroportuário voltado para o futuro.”

Jaffar Dawood, vice-presidente sênior de Operações Aeroportuárias da dnata nos EAU, afirmou: “A introdução de veículos autônomos nas operações de bagagens representa um marco significativo para a dnata e para o setor em geral. Isso demonstra nosso compromisso contínuo com a inovação e o uso de tecnologias de ponta para aprimorar a segurança, a eficiência e a qualidade dos serviços. Agradecemos à GCAA e aos Aeroportos de Dubai pela parceria e estamos ansiosos para seguir avançando juntos.”

O teste com veículos autônomos no DWC faz parte de uma colaboração mais ampla entre a dnata e a GCAA voltada à modernização das operações aeroportuárias por meio da tecnologia. O DWC, projetado para receber até 260 milhões de passageiros por ano no futuro, é considerado um laboratório ideal para inovações operacionais.

Os aprendizados obtidos durante o teste vão subsidiar futuras expansões e ajudar a definir como a automação será integrada aos aeroportos dos Emirados nos próximos anos.