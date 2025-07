Emirados e Paraguai discutem fortalecimento das relações parlamentares

GENEBRA, 30 de julho de 2025 (WAM) — O presidente do Comitê de Defesa, Interior e Relações Exteriores do Conselho Nacional Federal (FNC) dos Emirados Árabes Unidos, Ali Rashid Al Nuaimi, reuniu-se com Raúl Luis Latorre Martínez, presidente da Câmara dos Deputados do Paraguai, à margem da 6ª Conferência Mundial de Presidentes de Parlamentos, realizada em Genebra, na Suíça.

O encontro contou com a participação de diversos membros do FNC.

Durante a reunião, as duas partes reafirmaram os laços de amizade entre Emirados e Paraguai e destacaram o interesse comum de suas lideranças em ampliar e aprofundar a cooperação bilateral em diversas áreas, de forma a promover a prosperidade e benefícios mútuos para os dois países e seus povos.

As discussões abordaram a importância de fortalecer a atuação parlamentar conjunta em apoio ao desenvolvimento sustentável, reconhecendo o papel crescente da diplomacia parlamentar como instrumento essencial para construir pontes de colaboração entre nações nos setores estratégicos e de desenvolvimento.

Os representantes defenderam a ativação dos grupos parlamentares de amizade entre o FNC e a Câmara dos Deputados do Paraguai, com o objetivo de facilitar o intercâmbio de informações e experiências legislativas, coordenar temas de interesse comum e alinhar posições em fóruns parlamentares regionais e internacionais.