Al Hussaini discute fortalecimento de laços econômicos com embaixadores da América Latina e Caribe

DUBAI, 30 de julho de 2025 (WAM) — O ministro de Estado para Assuntos Financeiros dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Hadi Al Hussaini, reuniu-se com Francisco Chacón Hernández, embaixador da Costa Rica nos Emirados, e com outros representantes diplomáticos de países da América Latina e do Caribe para discutir formas de ampliar a cooperação financeira, econômica e para o desenvolvimento entre os Emirados e o grupo.

O encontro ocorreu na sede do Ministério das Finanças, em Dubai, a pedido da Embaixada da Costa Rica, que representou o Grupo de Embaixadores da América Latina e Caribe.

Durante a reunião, foi discutida a importância de promover a região como parceira estratégica dos Emirados, ampliar a cooperação bilateral por meio da troca de conhecimento e experiências, e estabelecer canais de comunicação sustentáveis, em linha com os objetivos de desenvolvimento comuns em diversos setores.

Al Hussaini elogiou as sólidas relações financeiras e econômicas entre os Emirados e os países latino-americanos e caribenhos, destacando que o aprofundamento dessa cooperação está alinhado com a visão estratégica dos Emirados de apoiar a estabilidade financeira regional e promover o desenvolvimento sustentável com nações parceiras.

Ao final do encontro, as partes reafirmaram a importância de manter a coordenação e o diálogo contínuos para fortalecer as relações bilaterais e consolidar as bases da cooperação conjunta entre os Emirados Árabes Unidos e os países da América Latina e do Caribe.