Comércio exterior não petrolífero dos Emirados cresce 14 vezes acima da média global no 1º semestre de 2025, diz Al Zeyoudi

ABU DHABI, 30 de julho de 2025 (WAM) — O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, afirmou que o país alcançou números históricos em seu comércio exterior não petrolífero no primeiro semestre de 2025, com taxa de crescimento superior a 24,5%.

O valor total ultrapassou 1,7 trilhão de dirhams, o que representa um avanço 14 vezes maior que a média global, estimada em cerca de 1,75%. Segundo o ministro, o resultado reflete a solidez das estratégias econômicas de longo prazo e das políticas de visão de futuro adotadas pelo país.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Al Zeyoudi apresentou atualizações sobre os Acordos de Parceria Econômica Abrangente (CEPAs, na sigla em inglês) firmados pelos Emirados. De acordo com ele, 28 acordos já foram concluídos, dos quais 10 estão em vigor. Entre três e seis novos acordos devem ser assinados até o fim do ano.

O ministro parabenizou a liderança do país e o setor empresarial pelos resultados inéditos no comércio internacional, que atribuiu ao planejamento estratégico contínuo e à governança econômica sólida dos Emirados.

Ele destacou o papel fundamental desempenhado pelas parcerias internacionais em expansão, pela estrutura econômica integrada e pela infraestrutura logística avançada, fatores que consolidam o país como um dos principais polos comerciais do mundo.

As importações cresceram 22,5%, reforçando o status dos Emirados como centro global de reexportação. O valor das reexportações subiu 14% e chegou a cerca de 389 bilhões de dirhams, evidenciando o papel central do país nas cadeias globais de suprimentos.

As exportações não petrolíferas também deram um salto expressivo e chegaram a quase 370 bilhões de dirhams — valor três vezes superior ao registrado há cinco anos. As exportações nacionais representaram mais de 21,4% do comércio exterior total, o que demonstra a eficácia da estratégia de diversificação econômica e do desenvolvimento do setor industrial.

Al Zeyoudi ressaltou ainda os resultados da Estratégia Nacional da Indústria, que prioriza a transição do modelo de reexportação para exportações diretas e o foco em mercados-alvo por meio dos CEPAs. Essa mudança estratégica, segundo ele, contribuiu para diversificar mercados e impulsionar a competitividade global dos produtos fabricados nos Emirados.

O comércio com a Índia cresceu quase 34%, enquanto o intercâmbio com a Turquia avançou mais de 40%, o que evidencia o impacto concreto da política econômica aberta do país e de seu engajamento ativo com os mercados internacionais.

O ministro concluiu afirmando que a abertura de mercados internacionais para produtores, exportadores e indústrias dos Emirados, somada aos esforços para atrair investimento estrangeiro direto, constitui um dos pilares centrais da estratégia comercial nacional.