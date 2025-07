Etihad Airways acelera expansão com recorde de entregas de aeronaves

ABU DHABI, 30 de julho de 2025 (WAM) — A Etihad Airways registrou em julho o mês mais movimentado de sua história no que diz respeito à incorporação de aeronaves, marcando um avanço significativo em seu programa de expansão de frota. Em seus 22 anos de operação, nunca havia recebido tantos aviões em tão curto período.

Ao longo do mês, a companhia aérea dos Emirados recebeu cinco novas aeronaves: seu primeiro Airbus A321LR, dois Boeing 787 Dreamliners, um Airbus A350-1000 e um Airbus A320ceo.

O volume inédito de entregas reforça o plano de crescimento acelerado da empresa, que busca transportar 38 milhões de passageiros por ano até 2030. Com os novos aviões, a Etihad amplia sua capacidade de operação em uma rede global em constante expansão.

“Julho foi um mês extraordinário para a Etihad Airways. Receber cinco aeronaves representa nosso programa de entregas mais intenso até hoje e reflete nossa trajetória ambiciosa de crescimento. Esses aviões permitirão que a companhia amplie destinos, aumente frequências e ofereça a experiência excepcional que os nossos passageiros esperam”, afirmou Antonoaldo Neves, CEO da Etihad Airways.

Segundo a empresa, cada tipo de aeronave atende a demandas específicas da malha aérea. O Boeing 787 Dreamliner será empregado em rotas de longa distância para a Ásia, Austrália e América do Norte. Já o Airbus A350-1000 irá reforçar a capacidade em rotas de alta demanda.

O destaque do mês foi a entrega do primeiro Airbus A321LR, que marca a estreia da Etihad nesse modelo. A aeronave chega com uma configuração de cabine inovadora para voos de curta e média distância: suítes de Primeira Classe, poltronas-cama na Classe Executiva — algo inédito em aeronaves de corredor único na região — e assentos com entretenimento individual na Classe Econômica.

Com as novas aquisições, a frota da Etihad chega a 106 aviões. A companhia opera uma das frotas mais jovens do mundo, com idade média de 8,7 anos, o que contribui para a eficiência operacional e uma melhor experiência ao passageiro.

As entregas ocorrem em paralelo à recente expansão da malha aérea da companhia, que inclui 27 novos destinos e aumento de frequências em diversas rotas. Nos últimos 12 meses, a Etihad transportou mais de 20 milhões de passageiros — o maior número de sua história —, dobrando os volumes registrados em 2022.

O plano de expansão da frota continuará além de julho, com previsão de entrega de 20 aeronaves adicionais por ano em 2025 e 2026.

Ao ampliar sua frota e sua rede, a Etihad Airways fortalece a posição de Abu Dhabi como centro global da aviação e oferece experiências de viagem de alto padrão a milhões de passageiros em todo o mundo.