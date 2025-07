Air Arabia amplia rotas para a Rússia a partir de Ras Al Khaimah

RAS AL KHAIMAH, 30 de julho de 2025 (WAM) — A Air Arabia, maior companhia aérea de baixo custo do Oriente Médio e Norte da África, anunciou o lançamento de duas novas rotas diretas conectando Ras Al Khaimah às cidades russas de Ecaterimburgo e Kazan.

Os novos voos começarão a operar em outubro, ampliando a malha aérea da companhia a partir de seu hub em Ras Al Khaimah. A partir de 27 de outubro de 2025, a Air Arabia passará a oferecer voos semanais para o Aeroporto Internacional de Koltsovo, em Ecaterimburgo, sempre às segundas-feiras. Já o serviço sem escalas para o Aeroporto Internacional de Kazan terá início em 31 de outubro de 2025, com voos às sextas-feiras.

“Estamos satisfeitos em lançar esses novos voos diretos de Ras Al Khaimah para Ecaterimburgo e Kazan, fortalecendo ainda mais nossa rede em expansão a partir do emirado”, afirmou Adel Al Ali, CEO do grupo Air Arabia. “A Rússia continua sendo um mercado estratégico para nós, e essas adições refletem nosso compromisso em oferecer mais opções de viagem e apoiar o crescimento contínuo do turismo e do comércio entre os Emirados e a Rússia.”

A abertura das novas rotas reafirma a estratégia de expansão da companhia aérea a partir de Ras Al Khaimah e reforça seu compromisso em oferecer conexões acessíveis e práticas com a Rússia. Com voos diretos já existentes para Moscou, a inclusão de Ecaterimburgo e Kazan amplia a presença da Air Arabia no mercado russo e beneficia tanto viajantes a lazer quanto a negócios.

Além das novas rotas, Ecaterimburgo também é atendida por voos diretos saindo de Sharjah e Abu Dhabi, enquanto Kazan já é conectada a partir de Sharjah, proporcionando múltiplas opções para passageiros em diferentes regiões dos Emirados.

A partir de Ras Al Khaimah, a Air Arabia já opera voos para 10 destinos internacionais, incluindo Cairo, Jeddah, Islamabad, Lahore, Peshawar, Calicute, Moscou, Tashkent, além das recém-adicionadas Ecaterimburgo e Kazan.