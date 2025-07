Emirados mantêm lançamentos aéreos e enviam 58 caminhões com ajuda a Gaza pela Operação Chivalrous Knight 3

GAZA, 30 de julho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, em coordenação com a Jordânia, deram continuidade às operações de lançamentos aéreos de ajuda humanitária sobre a Faixa de Gaza, no âmbito da iniciativa “Pássaros da Bondade”.

Em 30 de julho, foi realizado o 57º lançamento aéreo — o quarto dia consecutivo de operações — com foco nas áreas mais afetadas e de difícil acesso por terra devido às restrições impostas pela situação de segurança.

As ações fazem parte da Operação Chivalrous Knight 3 e refletem o compromisso permanente dos Emirados em apoiar o povo palestino e mitigar a crise humanitária em Gaza, especialmente diante dos desafios que dificultam o envio de ajuda por via terrestre.

Desde o início da iniciativa, foram lançadas 3.775 toneladas de alimentos e suprimentos emergenciais por meio de 196 aeronaves especializadas, com precisão nos pontos de entrega e foco nas populações mais vulneráveis.

Em paralelo, os Emirados também enviaram um total de 58 caminhões com ajuda humanitária, que entraram na Faixa de Gaza por diferentes passagens terrestres. Esses veículos fazem parte de um esforço mais amplo de assistência, que inclui a extensão de uma tubulação de água a partir de usinas de dessalinização, com o objetivo de melhorar as condições de vida da população palestina na região.