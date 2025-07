Após Nova York e Londres, BRIDGE chega a Osaka em preparação para a Cúpula BRIDGE 2025

OSAKA, 30 de julho de 2025 (WAM) — A série de eventos BRIDGE chegou oficialmente a Osaka, marcando a terceira etapa de uma jornada global que visa moldar o futuro da mídia, da tecnologia e da colaboração intercultural.

Lançado pelo Escritório Nacional de Mídia dos Emirados Árabes Unidos (NMO) e promovido pela Bridge Alliance, o roadshow reúne inovadores, lideranças empresariais e formuladores de políticas para debater os principais desafios e oportunidades em um cenário midiático em rápida transformação.

Após edições bem-sucedidas em Nova York e Londres, Osaka assume seu papel como novo polo desse diálogo internacional, impulsionando ideias, conexões estratégicas e reflexões aprofundadas sobre o papel em evolução da mídia global.

Cada etapa da turnê BRIDGE contribui com a série Connecting Conversations, um conjunto de reflexões que ajudarão a construir a agenda da Cúpula BRIDGE 2025 — a maior plataforma global dedicada à comunicação, que reunirá criadores de conteúdo, líderes do setor cultural e criativo, tomadores de decisão e representantes governamentais para repensar a maneira como o mundo se comunica. A primeira edição do encontro será realizada em Abu Dhabi, de 8 a 10 de dezembro de 2025.

A cúpula reunirá profissionais de mídia — entre criadores, jornalistas, produtores e comunicadores — com governos, investidores e líderes empresariais, para estabelecer parcerias que gerem impacto significativo, com base em valores de conexão, ética e sustentabilidade.

Como cidade-sede da Expo 2025, Osaka serviu como pano de fundo ideal para o BRIDGE destacar o encontro entre inovação tecnológica e valores tradicionais. Com a presença de Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia e do Conselho de Mídia dos Emirados, e do embaixador dos Emirados no Japão, Shihab Ahmed Mohamed Abdulrahim Al Faheem, mais de 30 lideranças do Japão nos setores de mídia, tecnologia e finanças participaram de discussões sobre inteligência artificial (IA), práticas midiáticas responsáveis e narrativas éticas.

Um dos destaques foi o painel Who's Cashing In on the Truth Deficit?, com a chefe de redação de política japonesa da Reuters, Leika Kihara, e Wendy Siew, vice-presidente sênior da WPP Media Japan, que discutiram os desafios de comunicar com confiança em meio à sobrecarga de conteúdo e ao ceticismo digital.

Já a palestra Thinking Machines, Feeling Minds: A Nova Fronteira da IA, com o pesquisador Hiro Hamada (ARAYA Inc), explorou como a neurociência e o aprendizado de máquina estão remodelando a percepção humana — e o que isso representa para a confiança, a atenção e a construção de narrativas.

As discussões foram seguidas por sessões de networking com executivos de mídia, produtores culturais e formuladores de políticas públicas, evidenciando o papel ativo do Japão na promoção de uma mídia inovadora e responsável, guiada por tradição e tecnologia.

Abdulla Al Hamed reiterou o compromisso dos Emirados com um modelo de mídia ágil, transparente e de impacto, baseado em valores humanos universais. Ele destacou o apoio irrestrito da liderança do país às iniciativas transformadoras na área, como o BRIDGE, e reafirmou a visão da mídia como ferramenta essencial para o diálogo intercultural e o empoderamento social.

Al Hamed afirmou que os debates em Osaka evidenciaram a importância de conciliar inovação com autenticidade, incentivando o uso de ferramentas de IA com responsabilidade e preservando os fundamentos éticos do jornalismo. Ele antecipou que a Cúpula BRIDGE 2025 servirá como plataforma para o lançamento de parcerias estratégicas que posicionem a mídia como força impulsionadora do desenvolvimento sustentável e da prosperidade de longo prazo.

“À medida que enfrentamos mudanças aceleradas na criação de conteúdo cultural e criativo, impulsionadas pela IA e pela fragmentação das plataformas digitais, precisamos reconhecer o papel central da narrativa responsável no futuro da comunicação”, afirmou o diretor-geral do NMO, Dr. Jamal Mohammed Obaid Al Kaabi. “O BRIDGE existe para navegar essa nova realidade, unindo criadores de conteúdo e agentes globais em uma missão comum: construir confiança, transparência e impacto. A Cúpula BRIDGE 2025, em Abu Dhabi, será o espaço para reunir ideias e ambições, enfrentando os desafios do nosso tempo e gerando soluções reais para um mundo mais ético e conectado.”

Em Nova York, as discussões se centraram na confiança em tecnologias de IA para verificação de fatos. Em Londres, o foco foi a diplomacia narrativa e o papel dos governos na promoção de histórias responsáveis. Já Osaka destacou o protagonismo da economia criativa asiática e os dilemas éticos no uso da IA generativa.

Embora Osaka represente um marco na turnê BRIDGE, trata-se de apenas um capítulo de uma jornada global que continua a se desdobrar. Cada etapa fornece subsídios essenciais à série Connecting Conversations, construindo as bases para o evento principal de dezembro.

Mais do que um intercâmbio de ideias, o encontro representa o início de uma transformação no ecossistema global da mídia — abordando desde a integridade do conteúdo até o impacto da IA no jornalismo, nos negócios e na cultura.

Próximos encontros estão previstos para Xangai e outras cidades estratégicas, onde serão aprofundadas temáticas como inteligência artificial, narrativas multiculturais e novos modelos de colaboração em um cenário digital fragmentado.

A Cúpula BRIDGE 2025 será uma plataforma para que criadores, artistas, influenciadores e agências — aqueles que dominam o engajamento — unam forças com governos, investidores e corporações — os que têm poder de decisão. Ao conectar esses dois mundos, o evento buscará parcerias com propósito, capazes de moldar a opinião pública e influenciar comportamentos em escala global.

Esse será o ponto de encontro entre liderança de pensamento e inovação nos negócios — um espaço para que uma nova geração de comunicadores globais co-crie soluções que vão além do entretenimento, gerando impacto concreto e duradouro.

As inscrições para a Cúpula BRIDGE 2025 já estão abertas em: https://www.worldmediabridge.com/en/.