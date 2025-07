Nahyan bin Mubarak participa de recepção da embaixada do Marrocos pelo Dia do Trono

ABU DHABI, 30 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e da Convivência dos Emirados Árabes Unidos, participou) da recepção promovida por Ahmed El Tazi, embaixador do Marrocos nos Emirados, em celebração ao 26º aniversário da ascensão do rei Mohammed VI ao trono.

O evento, realizado no hotel Bab Al Qasr, em Abu Dhabi, contou também com a presença de Ali Abdullah Al Ahmad, subsecretário adjunto de Políticas e Comunicação de Defesa do Ministério da Defesa, além de diversas autoridades, diplomatas árabes e estrangeiros credenciados e membros da comunidade marroquina residente no país.

Durante a cerimônia, o embaixador destacou os laços históricos entre os Emirados e o Marrocos e ressaltou o empenho das lideranças de ambos os países em fortalecer a cooperação em diversas áreas.