Parcerias estratégicas da Etihad impulsionam chegada de companhias aéreas globais a Abu Dhabi

ABU DHABI, 31 de julho de 2025 (WAM) — A Etihad Airways continua a consolidar sua posição como referência global na aviação, por meio da ampliação de parcerias estratégicas que conectam companhias aéreas internacionais a Abu Dhabi e ampliam as opções de viagem para milhões de visitantes.

Com mais de 40 acordos de codeshare em sua rede, a Etihad conecta passageiros a mais de 100 destinos por meio de sua própria malha aérea e a mais de 300 destinos por meio de suas parceiras, posicionando Abu Dhabi como uma das cidades mais acessíveis do mundo.

Entre as colaborações mais recentes estão parcerias estratégicas com a Ethiopian Airlines, China Eastern Airlines e Air Europa, além de acordos de compartilhamento de voos com a Air Seychelles, Akasa Air, TAP Air Portugal e Sky Express, reforçando o papel central da Etihad na atração de grandes companhias aéreas internacionais para a capital dos Emirados Árabes Unidos.

“A Etihad se orgulha de estar no centro da crescente presença global de Abu Dhabi”, afirmou Arik De, diretor de Receitas e Comercial da Etihad Airways. “Cada parceria que firmamos fortalece a conectividade, amplia as opções e melhora a experiência para nossos passageiros, ao mesmo tempo em que posiciona Abu Dhabi como um destino mundial de destaque. Por meio dessas parcerias, trouxemos grandes companhias aéreas internacionais, como Ethiopian Airlines, China Eastern Airlines, Air Seychelles, Air Europa e Akasa Air para Abu Dhabi.

“Essas alianças não apenas ampliam o acesso a mercados estratégicos, como China, América do Norte, África e Europa, como também contribuem diretamente para o crescimento do turismo em Abu Dhabi, reafirmando o papel da cidade como polo de inovação, turismo e negócios globais.”

O premiado programa de fidelidade da Etihad conta atualmente com parcerias com 25 companhias aéreas, o maior número entre as empresas que não integram alianças globais. Essa ampla rede oferece mais flexibilidade, conveniência e vantagens para os passageiros frequentes, permitindo acumular e resgatar pontos com facilidade em centenas de destinos ao redor do mundo.

Com cada vez mais companhias aéreas escolhendo Abu Dhabi como base para suas operações internacionais, a Etihad reafirma seu compromisso com a colaboração, a conectividade e o sucesso compartilhado da capital dos Emirados.