Abdulla Al Hamed se reúne com executivos de destaque dos setores de mídia e tecnologia em Xangai

XANGAI, 31 de julho de 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO, na sigla em inglês) e do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, realizou uma série de reuniões de alto nível com executivos globais das áreas de mídia, investimentos criativos, educação inteligente e tecnologia avançada durante a passagem da BRIDGE Roadshow por Xangai.

As discussões abordaram oportunidades estratégicas para o desenvolvimento conjunto de conteúdo digital voltado para mercados do Oriente Médio, estímulo a investimentos em mídia criativa, integração da inteligência artificial à educação e criação de infraestrutura inteligente para cidades de mídia de nova geração.

Realizadas como parte dos preparativos para a BRIDGE Summit 2025 — marcada para dezembro, em Abu Dhabi —, as reuniões visam aprofundar parcerias estratégicas com organizações internacionais e abrir novos caminhos de cooperação nos setores globais de mídia e tecnologia.

Abdulla Al Hamed se encontrou com Jinjian Zhang, sócio-fundador da VitalBridge, empresa de capital de risco com sede em Xangai voltada para projetos de ponta em inteligência artificial e robótica.

O presidente também manteve conversas com Bonnie Zhang, fundadora da Cartea — plataforma de estilo de vida automotivo em rápida expansão que conecta marcas chinesas aos mercados do Golfo —, e com Vivi He, fundadora da Xiaguangshe (ShineGlobal), centro de estudos que desenvolve estratégias de inserção internacional para empresas chinesas.

Outro encontro de destaque foi com Lv Yang Ming, presidente do Departamento de Produtos de Serviços de Mídia da Huawei Cloud. As conversas abordaram soluções avançadas de produção de conteúdo com IA, transmissões ao vivo e infraestrutura para mídia de próxima geração.

Comentando as reuniões, Abdulla Al Hamed ressaltou a importância de fortalecer a colaboração com empresas globais líderes nos setores de mídia e tecnologia como prioridade estratégica para os Emirados Árabes Unidos.

“Firmar parcerias internacionais sólidas é fundamental para construir um ecossistema de mídia ágil e integrado, capaz de prosperar em meio às rápidas transformações da era digital. Estamos comprometidos em posicionar os Emirados como um polo global de mídia, impulsionando a criação de conteúdo impactante, responsável e voltado para o futuro. Com isso, buscamos ampliar a conscientização pública, incentivar o diálogo aberto e reforçar o papel do nosso país como uma plataforma vibrante de troca intelectual e cultural no cenário mundial”, afirmou Al Hamed.