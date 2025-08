Setor hoteleiro de Abu Dhabi registra receita de AED 682 milhões em maio

ABU DHABI, 31 de julho de 2025 (WAM) — Os estabelecimentos hoteleiros de Abu Dhabi mantiveram um desempenho positivo em maio de 2025, impulsionados pelo aumento das taxas de ocupação e pela crescente presença de visitantes internacionais.

O setor registrou uma receita total de AED 682 milhões, refletindo o crescimento contínuo da indústria de turismo e hospitalidade do emirado.

De acordo com dados preliminares do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, divulgados pelo Centro de Estatísticas do emirado, a receita dos hotéis no mês foi composta por AED 408 milhões provenientes da locação de quartos, AED 224 milhões de serviços de alimentos e bebidas, e AED 50 milhões de outras fontes.

Os hotéis da capital receberam aproximadamente 481 mil hóspedes em maio de 2025, evidenciando o crescente apelo de Abu Dhabi como destino turístico de padrão internacional. Esse desempenho é sustentado pela diversidade de opções de hospedagem e pelos altos padrões de qualidade nos serviços prestados.

No total, 172 estabelecimentos hoteleiros estavam em operação durante o mês, oferecendo 34.383 quartos. O número total de diárias ultrapassou 1,345 milhão, com taxa de ocupação de 80%. A receita média por quarto disponível foi de AED 490.

Entre os visitantes, os países asiáticos não árabes lideraram com 155 mil hóspedes, seguidos pelos europeus (112 mil) e pelos cidadãos dos Emirados Árabes Unidos (88 mil), o que confirma o ritmo de crescimento do setor e reforça a posição do emirado como destino preferencial de viajantes internacionais.

Os hotéis também hospedaram 31 mil visitantes de países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), 52 mil de outras nações árabes, 25 mil das Américas do Norte e do Sul, e 8 mil de países africanos não árabes, além de visitantes de outras regiões do mundo.

Por categoria, os hotéis cinco estrelas receberam o maior número de hóspedes, totalizando 236 mil — com destaque para os 72 mil vindos da Europa. Já os hotéis quatro estrelas acolheram 126 mil hóspedes; os de três estrelas ou menos, 70 mil; e os apart-hotéis, 50 mil.