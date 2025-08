Câmara de Comércio de Sharjah registra crescimento de 12% nas filiações no primeiro semestre

SHARJAH, 4 de agosto de 2025 (WAM) – A Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah registrou desempenho robusto e crescimento expressivo em indicadores-chave durante o primeiro semestre de 2025, com mais de 37 mil novas filiações e renovações, o que representa um aumento superior a 12% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 33 mil filiações.

O valor total combinado das exportações e reexportações das empresas registradas na entidade alcançou aproximadamente 11 bilhões de dirhams (US$ 2,99 bilhões) nos primeiros seis meses do ano, segundo dados divulgados pela Câmara.

No mesmo período, foram emitidos 41.294 certificados de origem, o que representa um crescimento de 6% em comparação ao ano anterior. O dado reflete os esforços da instituição para fortalecer o ambiente de negócios e investimentos no emirado.

Os certificados de origem emitidos no primeiro semestre de 2025 indicam que a Arábia Saudita liderou a lista de países importadores de produtos provenientes de Sharjah, com valores de exportação e reexportação que superaram 5,9 bilhões de dirhams (US$ 1,6 bilhão), reforçando os fortes laços comerciais bilaterais e a posição de destaque do emirado como fornecedor-chave para os mercados do Golfo.

Omã ocupou a segunda colocação, com mais de 1,6 bilhão de dirhams (US$ 435 milhões), seguido pelo Iraque, com mais de 1,5 bilhão de dirhams (US$ 408 milhões). Outros destinos relevantes foram Qatar, Reino Unido, Egito, Etiópia, Kuwait e Índia.

O presidente da Câmara de Sharjah, Abdallah Sultan Al Owais, afirmou que o aumento nas filiações no primeiro semestre de 2025 é um reflexo da crescente confiança dos investidores no ambiente de negócios do emirado. Ele destacou que o cenário favorável para investimentos, aliado a uma série de incentivos e vantagens competitivas, tem consolidado Sharjah como um centro empresarial e destino estratégico para investimentos.

Por sua vez, Mohammed Ahmed Amin Al Awadi, diretor-geral da instituição, ressaltou que os resultados positivos do semestre refletem a implementação eficaz do plano estratégico 2025–2027, voltado ao empoderamento econômico, ao fortalecimento do empreendedorismo, à competitividade do setor privado e à criação de um ambiente de negócios voltado ao crescimento.

No primeiro semestre deste ano, a Câmara de Sharjah manteve seu compromisso com a diversificação de iniciativas e o lançamento de eventos, programas e exposições estratégicas voltadas ao desenvolvimento econômico contínuo do emirado.

A entidade promoveu diversas reuniões com delegações oficiais, diplomáticas e comerciais, com o objetivo de estabelecer parcerias estratégicas entre o setor privado local e seus equivalentes internacionais. Também facilitou diálogos direcionados com grupos setoriais e empreendedores de destaque.

Como parte dos esforços para expandir a cooperação internacional e abrir novos mercados para a comunidade empresarial de Sharjah, a Câmara organizou duas missões comerciais de sucesso para Índia e Maurício no primeiro semestre de 2025. As viagens incluíram reuniões de alto nível com autoridades governamentais, empresários e investidores, com foco na promoção da integração comercial internacional.