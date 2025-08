Mansour bin Zayed visita Centro Nacional de Meteorologia e acompanha projetos e tecnologias avançadas

ABU DHABI, 4 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, realizou uma visita de inspeção à sede do Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês). Ele foi recebido por Abdullah Al Mandous, diretor-geral do NCM e presidente da Organização Meteorológica Mundial (OMM), além de outros altos funcionários.

Durante a visita, o xeique Mansour foi informado sobre a infraestrutura avançada do centro e as tecnologias meteorológicas modernas em uso. Ele percorreu o Centro de Operações, as unidades de previsão do tempo, os sistemas de semeadura de nuvens, as seções de monitoramento marítimo e as áreas de previsão climática voltadas às energias renováveis. Também foi atualizado sobre os avanços em pesquisas internacionais conjuntas relacionadas à Antártida.

O xeique recebeu ainda explicações detalhadas sobre os sistemas numéricos de previsão do tempo, que operam com um supercomputador de última geração – um dos mais avançados da região –, utilizado para análise de dados climáticos, com o objetivo de aumentar a precisão das previsões e aprimorar os sistemas de alerta antecipado.

Em seguida, visitou a Unidade de Comunicação do NCM, onde conheceu as plataformas e aplicativos digitais desenvolvidos pelo centro para atender comunidades locais e internacionais. Os serviços incluem sistemas de alerta direto durante eventos climáticos, mapas interativos e aplicativos inteligentes que fornecem informações meteorológicas em tempo real para diferentes públicos, promovendo a cultura da prevenção e da resposta rápida.

O xeique Mansour também foi informado sobre a plataforma “Alerta Precoce para Todos”, desenvolvida em cooperação com o Ministério das Relações Exteriores. A ferramenta envia alertas imediatos e precisos para cidadãos dos Emirados no exterior em casos de condições climáticas extremas, garantindo sua segurança e fortalecendo a coordenação nacional e internacional na gestão de riscos climáticos.

A visita incluiu ainda o Domo Científico do NCM, uma plataforma educacional voltada à conscientização ambiental e climática de estudantes do ensino básico, universitário e do público em geral. O xeique assistiu a apresentações interativas e oficinas especializadas oferecidas no espaço, que contribuem para o letramento climático e incentivam as novas gerações a se engajarem nas ciências ambientais.

Ao final da visita, Abdullah Al Mandous agradeceu ao xeique Mansour bin Zayed pela presença e destacou que o apoio da liderança é essencial para que o NCM avance em inovação e excelência. Segundo ele, a visita demonstra a relevância do papel nacional desempenhado pelo centro na proteção de vidas e patrimônio, além do enfrentamento dos desafios climáticos por meio de talentos científicos qualificados.

O NCM é considerado uma das instituições de referência na região em sua área de atuação, com papel fundamental no apoio às políticas nacionais de sustentabilidade e preparação climática. Também participa ativamente de iniciativas internacionais que reforçam a posição dos Emirados Árabes Unidos no combate às mudanças climáticas.