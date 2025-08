Saud bin Saqr recebe embaixador da Turquia em Ras Al Khaimah

RAS AL KHAIMAH, 5 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu o embaixador da República da Turquia, Lutfullah Göktas, em seu palácio na cidade de Saqr bin Mohammed, por ocasião do início de sua missão diplomática nos Emirados Árabes Unidos.

O xeique Saud deu as boas-vindas ao novo embaixador e lhe desejou êxito em sua atuação, expressando o desejo de que seu mandato contribua para o fortalecimento da cooperação entre os dois países em diversos setores.

O embaixador turco agradeceu calorosamente a recepção e a hospitalidade do governante de Ras Al Khaimah. Ele também destacou a projeção regional e internacional dos Emirados Árabes Unidos, além do desenvolvimento sustentável observado no emirado.