Sultan bin Ahmed acompanha avanços da Academia de Astronomia e Ciências Espaciais de Sharjah

SHARJAH, 5 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e presidente da Universidade de Sharjah, acompanhou os avanços mais recentes dos projetos da Academia de Astronomia, Ciências Espaciais e Tecnologia de Sharjah (SAASST, na sigla em inglês), além de revisar os principais planos de desenvolvimento da instituição.

A visita ocorreu na sede da academia, durante a tarde. O xeique percorreu as instalações do edifício e conferiu as atualizações realizadas no espaço, voltadas a oferecer experiências educativas ao público e reforçar o conhecimento em astronomia e ciências espaciais, utilizando métodos pedagógicos e tecnológicos modernos para uma transmissão eficiente das informações.

Por meio de uma apresentação visual, o xeique foi informado sobre os projetos em andamento na instituição, entre eles o programa CubeSat e a Exposição do Laboratório de Meteoritos, voltada à catalogação e documentação de meteoritos e fragmentos de impacto.

A apresentação incluiu também o desenvolvimento de estações de monitoramento de detritos espaciais, bem como os observatórios astronômicos ópticos e de rádio que estão sendo implantados em parceria com entidades públicas e privadas.

Sultan bin Ahmed também recebeu informações sobre o projeto de aprimoramento dos sistemas de observação solar e lunar da academia. A iniciativa contribui com os esforços nacionais para a observação do crescente lunar, essencial para a validação do calendário islâmico, e visa fortalecer a infraestrutura científica destinada à análise de fenômenos solares e lunares, além de permitir a participação da academia em esforços internacionais de observação astronômica.

O xeique também conferiu os dados mais recentes do Planetário de Sharjah, que recebeu mais de 4.500 visitantes durante os meses de junho e julho. O local oferece 20 sessões semanais e atrai o público por meio de oficinas especializadas, filmes sobre o espaço e parcerias com centros astronômicos e instituições diversas. Ele analisou ainda os planos de desenvolvimento do planetário, com foco na promoção da conscientização científica na comunidade.

Durante a visita, Sultan bin Ahmed foi apresentado à participação da academia, em parceria com a Agência Espacial dos Emirados, na Missão dos Emirados ao Cinturão de Asteroides. A missão tem como objetivo estudar sete asteroides do cinturão principal, fomentar o setor espacial privado nos Emirados e contribuir para o fortalecimento das capacidades nacionais em pesquisa astronômica, inovação e desenvolvimento tecnológico avançado.