Emirados participam da 3ª Conferência da ONU sobre Países em Desenvolvimento Sem Litoral no Turcomenistão

AWAZA, Turcomenistão, 5 de agosto de 2025 (WAM) – O ministro da Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos e enviado especial do ministro das Relações Exteriores ao Turcomenistão, Suhail bin Mohammed Faraj Al Mazrouei, liderou a delegação do país na Terceira Conferência das Nações Unidas sobre Países em Desenvolvimento Sem Litoral (LLDCs, na sigla em inglês), em Awaza, Turcomenistão, e segue até o dia 8 de agosto.

Al Mazrouei afirmou que a participação dos Emirados reflete o compromisso contínuo do país com os esforços globais de desenvolvimento. Segundo ele, o envolvimento na conferência demonstra o apoio dos Emirados a iniciativas internacionais voltadas à promoção do desenvolvimento sustentável, à integração econômica regional e à oferta de infraestrutura avançada que permita aos países superar desafios geográficos e garantir prosperidade para suas populações.

O ministro expressou expectativa de que a conferência contribua para a formação de parcerias eficazes, o intercâmbio de experiências e a abertura de novos horizontes para investimentos e crescimento compartilhado.

Realizada a cada dez anos, a conferência da ONU tem como objetivo destacar os desafios enfrentados pelos Países em Desenvolvimento Sem Litoral, que abrigam cerca de 570 milhões de pessoas. O evento busca fortalecer parcerias internacionais, incentivar investimentos estratégicos, facilitar a livre circulação de transportes e criar corredores comerciais mais flexíveis e eficientes.

Durante os quatro dias de debates, será discutido o Programa de Ação de Awaza (APoA) para o período de 2024 a 2034, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 24 de dezembro de 2024.

Com foco no crescimento transformador, o programa estabelece cinco áreas prioritárias interligadas que visam enfrentar os principais obstáculos ao desenvolvimento sustentável enfrentados pelos LLDCs: Transformação Estrutural e Ciência, Tecnologia e Inovação; Comércio, Facilitação Comercial e Integração Regional; Trânsito, Transporte e Conectividade; Reforço da Capacidade de Adaptação, Resiliência e Redução de Vulnerabilidades; e Implementação, Acompanhamento e Monitoramento.

À margem da conferência, Al Mazrouei realizou reuniões bilaterais com Rashid Meredov, vice-presidente do Conselho de Ministros e ministro das Relações Exteriores do Turcomenistão; e Abdulkadir Uraloğlu, ministro dos Transportes e Infraestrutura da Turquia. Os encontros trataram de formas de ampliar a cooperação nas áreas de energia, infraestrutura e transportes, em benefício dos interesses mútuos.