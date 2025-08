Emirados Árabes Unidos realizam 63º lançamento aéreo de ajuda e enviam 32 caminhões com alimentos para Gaza

GAZA, 5 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos seguem com sua missão humanitária em apoio ao povo palestino na Faixa de Gaza, tendo realizado nesta terça-feira (05/08) o 63º lançamento aéreo de ajuda no âmbito da iniciativa “Pássaros da Bondade”, que integra a “Operação Chivalrous Knight 3''.

A ação foi conduzida em cooperação com a Jordânia e contou com a participação da França e da Alemanha. As operações visam levar ajuda urgente a áreas inacessíveis por via terrestre, em razão das condições de segurança. O lançamento aéreo incluiu itens alimentares essenciais e suprimentos emergenciais de socorro.

Com a missão de hoje, o total de ajuda lançada por via aérea ultrapassa 3.840 toneladas, destinadas às comunidades mais afetadas e vulneráveis da Faixa de Gaza.

Paralelamente, os Emirados enviaram 32 caminhões carregados com alimentos para dentro do território palestino, como parte dos esforços contínuos de reforço à assistência humanitária e atendimento às necessidades básicas da população.