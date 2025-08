Organização Internacional para as Migrações lamenta morte de dezenas de migrantes em naufrágio no litoral do Iêmen

NOVA YORK, 5 de agosto de 2025 (WAM) – A Organização Internacional para as Migrações (OIM, na sigla em inglês) expressou profunda tristeza pela perda de vidas após o naufrágio de uma embarcação com 200 migrantes na costa de Shuqrah, na província de Abyan, no Iêmen, ocorrido em 3 de agosto. Ao menos 56 pessoas morreram, incluindo 14 mulheres, e a maioria das vítimas seria de nacionalidade etíope. Há 132 pessoas desaparecidas, e até o momento 12 sobreviventes – todos homens – foram resgatados.

Segundo comunicado, a OIM afirmou que a tragédia evidencia a urgência de enfrentar os perigos da migração irregular pela Rota Oriental. A organização defendeu a priorização de assistência imediata e proteção a migrantes vulneráveis, além de ações específicas para lidar com as causas estruturais da migração irregular.

A OIM também pediu o reforço da cooperação internacional e regional para evitar novas perdas de vidas, por meio da ampliação de rotas migratórias seguras e regulares, do aprimoramento das operações coordenadas de busca e salvamento, da proteção aos sobreviventes e do apoio ao retorno seguro, digno e sustentável dos migrantes aos países de origem.