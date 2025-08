Banco Islâmico de Dubai registra lucro líquido de US$ 1 bilhão no primeiro semestre

DUBAI, 5 de agosto de 2025 (WAM) – O Dubai Islamic Bank (DIB, na sigla em inglês) apresentou mais um desempenho sólido no primeiro semestre de 2025, com receita operacional de 6,4 bilhões de dirhams (US$ 1,74 bilhão), impulsionando um aumento de 16% no lucro antes de impostos, que chegou a 4,3 bilhões de dirhams (US$ 1,17 bilhão). O crescimento de dois dígitos no financiamento e nos depósitos, aliado à melhora na qualidade dos ativos, permitiu ao banco ultrapassar a marca de US$ 100 bilhões em ativos totais.

Segundo o balanço divulgado, o lucro líquido cresceu para 3,7 bilhões de dirhams (US$ 1 bilhão), sustentado pela continuidade do bom desempenho das operações principais e pela redução no custo de risco.

O balanço patrimonial do banco cresceu 8% no acumulado do ano, alcançando 373 bilhões de dirhams (US$ 101,5 bilhões). Os ativos de financiamento líquido aumentaram 12% no mesmo período, atingindo 237 bilhões de dirhams (US$ 64,5 bilhões), refletindo uma demanda saudável em segmentos estratégicos. No segmento corporativo, negócios locais e internacionais contribuíram para esse avanço, especialmente nas áreas de setor público, energia e aviação. A área de varejo também teve crescimento expressivo em todas as linhas de produtos.

A carteira de sukuk cresceu 9% no ano, somando 89 bilhões de dirhams (US$ 24,2 bilhões), composta majoritariamente por emissões soberanas e instituições financeiras de alta qualidade. Os depósitos de clientes aumentaram 14% desde janeiro, totalizando 284 bilhões de dirhams (US$ 77,3 bilhões), impulsionados por forte captação e fidelização de clientes.

Mohammed Ibrahim Al Shaibani, diretor-geral da Corte do Governante de Dubai e presidente do DIB, afirmou: “O setor financeiro tem papel central na consolidação das bases do nosso desenvolvimento. Nesse contexto, o DIB manteve seu desempenho com governança sólida e compromisso com uma atuação bancária baseada em valores. Os resultados do primeiro semestre refletem um legado de progresso construído ao longo de cinco décadas alinhado à estratégia nacional.”

“Este ano marca um ponto de virada. Desde sua fundação em 1975, o DIB se consolidou como uma das principais instituições financeiras islâmicas, com mais de 65 bilhões de dirhams (US$ 17,7 bilhões) em valor de mercado e 370 bilhões de dirhams (US$ 100,7 bilhões) em ativos. Ultrapassar a marca de US$ 100 bilhões em ativos não é apenas um símbolo de escala, mas de adaptabilidade e capacidade de resposta em um cenário global em constante mudança”, acrescentou.

Dr. Adnan Chilwan, CEO do grupo DIB, comentou: “Apesar da volatilidade global, alcançamos um crescimento significativo de 16% no lucro antes de impostos, que superou os 4,3 bilhões de dirhams (US$ 1,17 bilhão). Mesmo com a introdução do imposto corporativo este ano, o lucro líquido também foi forte: 3,7 bilhões de dirhams (US$ 1 bilhão), um aumento robusto de 10%.”