Campeonato Mundial de Grappling em Abu Dhabi termina com sucesso em Al Ain

AL AIN, 5 de agosto de 2025 (WAM) – A edição inaugural do Campeonato Mundial de Grappling de Abu Dhabi 2025 foi encerrada com sucesso após três dias de disputas no Centro ADNEC de Al Ain, reunindo mais de mil atletas de mais de 60 países.

Organizado pela International Vision Sports Management (IVSM, na sigla em inglês) sob a chancela da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP), o evento recebeu elogios pela organização de alto nível, pela presença internacional e pelo elevado padrão competitivo.

Realizado em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, o campeonato representou um avanço importante na consolidação da Região de Al Ain como palco global para eventos esportivos de grande porte.

Saleh Mohamed Al Geziry, diretor-geral de Turismo do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, afirmou: “O Campeonato Mundial de Grappling de Abu Dhabi reflete nosso compromisso com a realização de eventos esportivos de classe mundial que inspiram e engajam. O esporte é um pilar da nossa estratégia de turismo — une comunidades, valoriza a diversidade de nossos destinos e atrai visitantes internacionais para além da capital. Sediar esta competição em Al Ain celebra não apenas o entusiasmo local pelos esportes de combate, mas também reforça o papel crescente da região no cenário turístico de Abu Dhabi.”

Tareq Al Bahri, diretor-geral da IVSM, avaliou que a primeira edição do campeonato foi um grande sucesso. "Os números falam por si: mais de 1.000 atletas de mais de 120 clubes e academias competiram em diversas categorias, com apoio diário de 25 árbitros e 40 voluntários. A energia na arena, o profissionalismo dos competidores e o apoio da comunidade tornaram esta edição especial. Agradecemos a todos os atletas, árbitros, voluntários, torcedores, parceiros e academias que contribuíram para esse resultado. Voltaremos em breve com novos eventos de grappling”, disse.

O torneio contou com disputas nas categorias juvenil, amador, profissional e master, em múltiplas divisões de peso, atraindo um público diverso. Realizado segundo o regulamento oficial do circuito AJP Tour, o campeonato distribuiu dois mil pontos de ranking e prêmios em dinheiro aos vencedores, garantindo alto nível técnico durante toda a competição.

Na classificação por academias sub-18, o título de Melhor Academia ficou com a emiradense ADMA International, com 49.100 pontos. A Samat Ramazanov Academy, do Cazaquistão, ficou em segundo lugar com 12 mil pontos, seguida pela brasileira Melqui Galvão Academy, que somou oito mil pontos.

Entre as academias adultas (18+), o pódio foi dominado por instituições dos Emirados Árabes Unidos: Commando Group liderou com 48.200 pontos, seguida por ADMA International (31.640) e M.O.D UAE (29.360). No ranking por países, os Emirados ficaram em primeiro lugar, seguidos por Brasil e Rússia.