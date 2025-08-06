Emirados destacam ações para a transição energética durante reuniões do G20 na África do Sul

ABU DHABI, 6 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério de Energia e Infraestrutura, participaram da terceira reunião do Grupo de Trabalho sobre Transições Energéticas (ETWG, na sigla em inglês) do G20, realizada na África do Sul.

A participação integra os esforços globais dos Emirados para impulsionar a transição energética, implementar os compromissos firmados no Consenso dos Emirados, adotado durante a COP28, e reforçar o compromisso nacional com a neutralidade climática até 2050.

Durante os encontros, o Ministério destacou os principais avanços do país na aceleração da transição energética, na melhoria da eficiência no uso de energia e no desenvolvimento de uma matriz diversificada e equilibrada — fatores que contribuem para a segurança energética e o desenvolvimento sustentável.

O ministério também participou de uma sessão paralela conjunta entre o Fórum Ministerial de Energia Limpa (CEM) e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), com o tema “Energia Nuclear para a África”.

Na ocasião, foi apresentada a experiência pioneira dos Emirados no desenvolvimento de um programa nuclear pacífico e seguro, considerado um modelo para países em desenvolvimento que buscam caminhos justos e viáveis para a transição energética.

Na sessão sobre Eficiência Energética, o ministério apresentou iniciativas e legislações nacionais voltadas a dobrar a taxa de melhoria na eficiência do uso de energia, em alinhamento com os objetivos da Aliança Global para Eficiência Energética (GEEA), lançada pelos Emirados.

Ao reafirmar seu compromisso com a construção de um futuro mais sustentável, os Emirados destacaram que a fundação da GEEA tem como propósito acelerar a adoção internacional de soluções de eficiência energética. A iniciativa promove o intercâmbio de boas práticas, fortalece a colaboração entre os setores público e privado e apoia países no desenvolvimento de políticas e legislações eficazes para melhorar o uso de energia em diversos setores.