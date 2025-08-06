Abdulla Al Hamed visita ChinaJoy 2025 e abre caminho para cooperação Emirados–China na indústria de jogos

XANGAI, 6 de agosto de 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia dos Emirados e do Conselho de Mídia dos Emirados, liderou uma visita estratégica à ChinaJoy 2025, principal evento do setor de entretenimento digital da China.

A visita integrou o circuito preparatório da Cúpula BRIDGE 2025 — o maior fórum global dedicado à convergência entre mídia, cultura e produção de conteúdo criativo — que será realizado em Abu Dhabi de 8 a 10 de dezembro.

O objetivo da missão em Xangai foi explorar avanços de ponta nos campos dos jogos eletrônicos, da inteligência artificial e das tecnologias emergentes, além de identificar novas oportunidades de cooperação entre os setores criativos da China e dos Emirados Árabes Unidos.

Durante a visita, a delegação se reuniu com Han Zhihai, fundador da Howell Expo Co. e da própria ChinaJoy. Sob sua liderança, o evento se consolidou ao longo de duas décadas como uma das maiores exposições da indústria global de entretenimento digital.

Parcerias estratégicas em tecnologia e inovação

Na ChinaJoy 2025, Abdulla Al Hamed e a delegação do BRIDGE visitaram estandes que exibiam as mais recentes inovações em jogos para dispositivos móveis, tecnologias imersivas, plataformas baseadas em IA e soluções de mobilidade inteligente.

A fabricante OnePlus, subsidiária da OPPO, apresentou smartphones otimizados para jogos, com sistemas avançados de resfriamento e telas de alta taxa de atualização. A plataforma Douyin — versão chinesa do TikTok — demonstrou ferramentas baseadas em IA para criadores de conteúdo, permitindo produção em tempo real e campanhas virais focadas em jogos.

A empresa automotiva BYD destacou seus sistemas inteligentes de bordo e plataformas integradas de jogos, sinalizando como a mobilidade do futuro se funde com entretenimento e tecnologia. Já a CreateAI revelou avanços no uso de IA generativa para avatares virtuais e personagens não jogáveis (NPCs), abrindo perspectivas para o metaverso.

Al Hamed afirmou que as tecnologias digitais avançadas têm papel essencial na transformação da indústria do entretenimento e dos jogos eletrônicos. Ele destacou a ChinaJoy como uma das vitrines globais mais relevantes para as inovações impulsionadas por IA. Ele destacou que a inteligência artificial passou a representar a principal força propulsora do crescimento da indústria, abrindo caminho para novas possibilidades e horizontes tecnológicos.

Al Hamed também ressaltou a importância de firmar parcerias estratégicas com grandes líderes globais dos setores de tecnologia e entretenimento digital, com o objetivo de promover a troca de conhecimento e incorporar as soluções inteligentes mais avançadas — iniciativas que enriquecem a experiência do usuário e impulsionam a inovação em toda a região.

Como parte da iniciativa BRIDGE, os Emirados buscam se posicionar como um ator central nesse ecossistema emergente. O BRIDGE Summit 2025, que será realizado em Abu Dhabi entre os dias 8 e 10 de dezembro, reunirá líderes globais das áreas de mídia, jogos digitais, tecnologia e entretenimento para explorar oportunidades transformadoras de investimento e aprofundar a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos, a China e a comunidade internacional de desenvolvedores. Ao apoiar esses setores-chave, a iniciativa BRIDGE reforça seu papel como uma plataforma voltada à criação de caminhos concretos para redefinir o futuro do conteúdo digital e da comunicação em escala global.