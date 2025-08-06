Príncipe herdeiro de Ajman recebe embaixador da Turquia

AJMAN, 6 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, recebeu nesta terça-feira (06/08), na Corte do Governante, Lutfullah Göktas, embaixador da Turquia nos Emirados Árabes Unidos, por ocasião do início de sua missão diplomática no país.

O príncipe herdeiro deu as boas-vindas ao embaixador e desejou sucesso em sua nova função, expressando esperança de que o mandato contribua para fortalecer as relações bilaterais entre os Emirados e a Turquia em diversos setores, de forma a beneficiar os interesses dos dois países e de seus povos.

Göktas agradeceu a recepção e hospitalidade, e manifestou sua satisfação em se reunir com o príncipe herdeiro de Ajman. Ele também elogiou o notável progresso alcançado pelos Emirados Árabes Unidos em geral, e pelo emirado de Ajman em particular, em diversas áreas.