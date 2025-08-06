Mohammed bin Rashid se reúne com autoridades locais, investidores e líderes de diferentes setores em Dubai

DUBAI, 6 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, reuniu-se com autoridades locais, investidores, ministros e dirigentes de instituições públicas, semipúblicas e do setor privado no Majlis Al Mudaif, localizado na Union House, em Dubai.

O encontro reflete o compromisso do xeique com o diálogo direto com a comunidade, promovendo um ambiente de colaboração e proximidade entre governo e sociedade, voltado ao desenvolvimento, ao crescimento econômico e à ampliação das parcerias público-privadas.

Durante a reunião, Mohammed bin Rashid destacou o progresso contínuo dos Emirados na construção de um modelo de desenvolvimento baseado na abertura, competitividade e incentivo ao empreendedorismo. Ele afirmou que os avanços do país têm origem em metas ambiciosas, em uma abordagem centrada nas pessoas e em sólidas parcerias entre os setores público e privado.

O xeique ressaltou que os Emirados permanecem comprometidos com sua vocação como terra de oportunidades, polo de prosperidade e lar acolhedor para todos que contribuem com seu crescimento. Enfatizou ainda que a economia do país se baseia na confiança e no espírito colaborativo, com uma visão ousada e voltada para o futuro.

Segundo ele, os Emirados estabeleceram padrões de referência em cada etapa de seu desenvolvimento, consolidando um modelo econômico sustentado pela inovação. Os resultados dessa trajetória são visíveis na estabilidade nacional, na coesão social e no dinamismo da economia.

Mohammed bin Rashid também destacou o papel estratégico de Dubai no desenvolvimento nacional, à medida que a cidade fortalece sua posição como centro econômico global. Essa evolução, segundo ele, é impulsionada por uma estratégia visionária, pela cooperação entre os setores público e privado, e por infraestrutura e marcos legais de padrão internacional. A confiança dos investidores, a maturidade do mercado e a capacidade de atrair talentos e oportunidades sustentam os objetivos da Agenda Econômica de Dubai D33.

Durante o encontro, o xeique também assistiu à palestra “Os Emirados como destino da elite global”, ministrada por Issam Kazim, CEO da Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing. A apresentação destacou Dubai como um dos principais destinos para investidores e empreendedores, citando fatores como segurança, infraestrutura, qualidade de vida e economia aberta.

Kazim revelou que mais de 131 mil indivíduos de alta renda se estabeleceram nos Emirados até 2024, em comparação com 116 mil no ano anterior, e a tendência é de crescimento em 2025. Ele acrescentou que Dubai recebeu 9,88 milhões de visitantes apenas no primeiro semestre deste ano, consolidando-se como destino global para viver, trabalhar e visitar.

A palestra também apresentou como a estratégia de turismo está alinhada com os objetivos da Agenda D33, fortalecendo a posição internacional da cidade.

Ao final da visita, Mohammed bin Rashid acompanhou uma demonstração do robô Unitree G1, conduzida pelos Laboratórios do Futuro de Dubai. Leve e equilibrado, o robô imita o movimento humano e representa os avanços mais recentes em robótica e inteligência artificial. A tecnologia fará parte das exposições interativas do Museu do Futuro, onde receberá visitantes e exibirá inovações voltadas ao benefício humano.