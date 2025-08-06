Emirados enviam condolências ao rei saudita pela morte da mãe da princesa Jawaher bint Musaed

ABU DHABI, 6 de agosto de 2025 (WAM) — Os membros do Conselho Supremo e governantes dos Emirados enviaram mensagens separadas de condolências ao Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, da Arábia Saudita, pela morte da mãe da princesa Jawaher bint Musaed bin Saud bin Abdulaziz Al Saud.
As mensagens foram encaminhadas por Sheikh Dr. Sultan bin Mohammad Al Qasimi, de Sharjah; Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, de Ajman; Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, de Fujairah; Sheikh Saud bin Rashid Al Mu'alla, de Umm Al Qaiwain; e Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, de Ras Al Khaimah.
Os príncipes herdeiros e vice-governantes dos emirados também enviaram mensagens semelhantes de pesar ao rei saudita.