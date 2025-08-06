Emirados Árabes Unidos realizam 64º lançamento aéreo de ajuda e enviam 45 caminhões com alimentos para Gaza

ABU DHABI, 6 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos continuam sua missão humanitária em apoio ao povo palestino na Faixa de Gaza.

Nesta quarta-feira, os Emirados realizaram o 64º lançamento aéreo de ajuda humanitária por meio da iniciativa "Pássaros da Bondade", que integra a Operação Chivalrous Knight 3. A ação foi realizada em cooperação com a Jordânia e contou com a participação da França, Alemanha e Bélgica.

Essas operações têm como objetivo fornecer suprimentos emergenciais a áreas de difícil acesso por vias terrestres, em razão das condições de campo vigentes. A ajuda inclui alimentos essenciais e insumos humanitários de emergência.

Com esta missão, o volume total de ajuda lançada por via aérea ultrapassa 3.851 toneladas, destinadas às comunidades palestinas mais atingidas e vulneráveis em toda a Faixa de Gaza.

Além da operação aérea, os Emirados também enviaram nesta quarta-feira 45 caminhões carregados com alimentos para dentro da Faixa de Gaza, como parte de seus esforços contínuos para reforçar o apoio humanitário e atender às necessidades básicas da população palestina.

Os Emirados reafirmaram seu compromisso de atuar em coordenação com parceiros regionais e internacionais para garantir a entrega contínua de ajuda humanitária por ar, terra e mar, refletindo seus princípios humanitários consolidados e sua liderança global nas ações de assistência.