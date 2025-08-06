Mohammed bin Rashid se reúne com Mansour bin Zayed em Al Marmoom

DUBAI, 6 de agosto de 2025 (WAM) – O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, reuniu-se, em Al Marmoom, com o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan.

O encontro contou também com a presença do vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Durante a reunião, os líderes discutiram temas nacionais prioritários e estratégias para acelerar o desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos, com foco no fortalecimento da posição de liderança do país em diversos setores e na melhoria da qualidade de vida da população.

Mohammed bin Rashid ressaltou a responsabilidade compartilhada da liderança do país na preservação das conquistas nacionais e na garantia de um padrão elevado de bem-estar para os cidadãos. Ele afirmou que esse compromisso se mantém sob a liderança do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

O governante de Dubai reforçou ainda que os esforços da liderança estão alinhados ao objetivo de construir um futuro mais próspero para as próximas gerações e consolidar os Emirados como modelo de desenvolvimento regional e global.

Mohammed bin Rashid destacou a importância da intensificação dos esforços e da coordenação entre os diversos setores para acelerar o progresso rumo às metas nacionais, em consonância com os planos de desenvolvimento futuro do país.

Durante a reunião, foram abordadas questões ligadas à gestão governamental e aos planos em andamento, com destaque para atualizações sobre projetos e iniciativas voltadas à melhoria dos serviços públicos e ao atendimento das diversas camadas da sociedade do país.