Space42 registra desempenho resiliente com lucro líquido de US$ 53 milhões no primeiro semestre

ABU DHABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – No primeiro semestre de 2025, a Space42 apresentou um desempenho resiliente, com lucro líquido normalizado de US$ 53 milhões, em linha com o registrado no mesmo período do ano anterior, mas com margem ampliada, evidenciando forte otimização operacional e execução estratégica.

A empresa encerrou o período com US$ 816 milhões em caixa e depósitos de curto prazo, além de ter assegurado recentemente uma linha de financiamento de US$ 700 milhões com garantia de agência de crédito à exportação (ECA, na sigla em inglês). O montante é sustentado por receitas futuras contratadas de US$ 6,8 bilhões e avanços significativos em cada um de seus quatro pilares estratégicos.

Karim Sabbagh, diretor-geral da Space42, afirmou: “O primeiro semestre de 2025 demonstra nosso compromisso com a excelência operacional e o fortalecimento de capacidades. O impulso em toda a nossa plataforma mostra que nossas capacidades de uso dual entregam tanto sucesso comercial quanto valor estratégico. Com o Thuraya-4 entrando em operação comercial e nossa abordagem programática ganhando força, somada à otimização contínua, estamos posicionados para crescer de forma alinhada à demanda do mercado.”

O segmento de Serviços Espaciais registrou crescimento de 2% na receita no segundo trimestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024, atingindo US$ 100 milhões, impulsionado pela expansão de dois dígitos no setor de petróleo e gás. A área apresentou desempenho robusto nos domínios de comunicações seguras e serviços móveis via satélite, beneficiando-se diretamente da busca nos Emirados Árabes Unidos por capacidades de comunicação seguras e soberanas — tendência que a empresa prevê manter-se no médio e longo prazos.

O crescimento deve acelerar no segundo semestre de 2025, com o início das operações comerciais do recém-lançado satélite Thuraya-4, que oferecerá novos serviços móveis via satélite para defesa, segurança e aplicações comerciais. Essas capacidades ganham relevância diante dos acontecimentos recentes na região. A divisão também avançou de forma significativa no desenvolvimento de seu sistema espacial de comunicação direta com dispositivos (direct-to-device), com marcos importantes previstos para anúncio ainda em 2025.

O segmento de Soluções Inteligentes, embora tenha registrado desempenho abaixo do esperado devido ao cronograma de contratos plurianuais em fase inicial de implantação, continuou a desenvolver capacidades programáticas, com novos programas previstos para entrar em operação no segundo semestre.

O foco principal é fabricar e colocar em órbita o sistema Foresight, composto por sete satélites de última geração de observação da Terra com tecnologia SAR, ao mesmo tempo em que avança no desenvolvimento da plataforma de análise geoespacial GIQ. A ferramenta já está disponível no Microsoft Azure Marketplace, atendendo a um mercado global com demanda crescente por informações e análises geoespaciais de uso dual. Essas capacidades receberam o selo Future Fit do governo dos Emirados Árabes Unidos, no âmbito da Agência Espacial dos Emirados, em reconhecimento à sua importância para a Space42 e para o país.

A empresa também manteve avanços no sistema espacial de comunicação direta com dispositivos (direct-to-device, D2D), em parceria com a Viasat, estabelecendo uma arquitetura aberta 5G NTN baseada em padrões e multi-órbita, com plataforma escalável globalmente. Marcos importantes estão previstos para anúncio no segundo semestre de 2025.