Abdulaziz bin Humaid preside primeira reunião do Grupo de Trabalho para Atração e Promoção de Investimentos de Ajman

AJMAN, 7 de agosto de 2025 (WAM) – Foi realizada, sob a presidência do xeique Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi, membro autorizado responsável por suas atividades, a primeira reunião do Grupo de Trabalho para Atração e Promoção de Investimentos do Emirado de Ajman. O encontro, realizado na Secretaria-Geral do Conselho Executivo com a presença de todos os membros, terminou com o anúncio da escolha do xeique Sultan bin Mohammed Al Nuaimi para presidir o grupo por um mandato de dois anos.

Na abertura, o xeique Abdulaziz cumprimentou os integrantes e destacou a importância da criação do grupo como medida estratégica para reforçar a competitividade de Ajman na atração de investimentos.

Ao elogiar a diversidade de experiências e especializações nacionais representadas, o xeique Abdulaziz afirmou que essa pluralidade é um pilar essencial para desenvolver soluções inovadoras e abrangentes capazes de aprimorar o ambiente de negócios do emirado. Ele incentivou os membros a apresentarem propostas de investimento ousadas e a aproveitarem plenamente as oportunidades excepcionais geradas pela dinâmica global.

O xeique também ressaltou o papel crucial da tecnologia moderna na facilitação da tomada de decisões de investimento, no aprimoramento das estratégias de prospecção de investidores e na antecipação de possíveis desafios. Observou que, como as necessidades e exigências dos investidores variam de caso a caso, é fundamental que as entidades envolvidas tratem essas diferenças com flexibilidade e profissionalismo.

Segundo ele, um ambiente de investimento atraente não pode ser construído com uma abordagem única e padronizada, mas exige compreensão aprofundada das diferentes prioridades dos investidores e a oferta de serviços personalizados e altamente eficientes. Isso, afirmou, é prova do profissionalismo de Ajman na atração e no atendimento a investidores de diversos setores.

Encerrando sua intervenção, o xeique Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi enfatizou que a próxima fase exige ação séria e intensiva para gerar resultados concretos, sempre guiada por indicadores claros e mensuráveis de desempenho (KPIs), a fim de fortalecer a posição de Ajman no cenário regional e global de investimentos.

Ele reiterou os agradecimentos aos integrantes do grupo pela presença e pelas contribuições, ressaltando que o trabalho conjunto e a integração institucional são o caminho ideal para alcançar as metas traçadas. Destacou ainda que Ajman possui atributos para estruturar um ecossistema de investimentos promissor, e que o desafio atual é ativar essas potencialidades dentro de um marco institucional claro e ambicioso, capaz de conduzir à excelência e a um impacto positivo sustentável.

Os participantes reforçaram a necessidade de ampliar a transparência, atualizar leis vigentes e aprimorar os indicadores de desempenho. Também defenderam o foco na atração de investimentos com alto valor agregado, em vez de uma abordagem meramente quantitativa, para assegurar impacto econômico qualitativo e sustentável.

Entre os resultados do encontro, destacaram-se recomendações para aumentar a eficiência do grupo e alcançar suas metas. Entre elas, utilizar o volume de novos investimentos provenientes de mercados-alvo como indicador-chave de desempenho e executar um plano de ação preparatório de quatro meses, que inclui a definição da estratégia geral e a análise de mercado.

O grupo também recomendou a criação de equipes especializadas alinhadas a setores de investimento específicos e a apresentação de relatórios intermediários ao presidente do Conselho Executivo. Foi igualmente enfatizada a importância da coordenação contínua com órgãos governamentais pertinentes para integrar esforços e preparar o lançamento de campanhas direcionadas de atração de investimentos, tanto no nível local quanto internacional, nas próximas etapas.