Integrantes do Programa de Líderes em Segurança, Proteção e Gestão de Crises conhecem experiências dos Emirados Árabes Unidos

DUBAI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – O Escritório de Intercâmbio de Experiências Governamentais do Ministério de Assuntos do Gabinete organizou uma série de visitas de campo e oficinas de intercâmbio para integrantes do Programa de Líderes em Segurança, Proteção e Gestão de Crises, que reúne dirigentes de 17 países, com o objetivo de apresentar as experiências pioneiras dos Emirados Árabes Unidos nas áreas de segurança, gestão de crises, segurança pública e uso de tecnologia para reforçar a prontidão governamental.

A iniciativa integrou uma jornada de conhecimento especializada, com duração de cinco dias, que contabilizou 777 horas de trabalho interativo, 18 reuniões oficiais e 15 visitas de campo a órgãos governamentais de destaque nos Emirados. Durante o programa, os participantes também se reuniram com 60 especialistas e autoridades de diversos setores, possibilitando a troca de experiências e o conhecimento de boas práticas nas áreas de segurança e gestão de emergências.

O programa tem como objetivo ampliar a cooperação estratégica internacional nas áreas de segurança e proteção, criar uma plataforma global para troca de conhecimento e experiências, valorizar a diversidade de práticas e destacar as melhores iniciativas emiradenses em diferentes eixos. A ação faz parte dos esforços dos Emirados Árabes Unidos para consolidar sua posição como centro global de intercâmbio de experiências governamentais e para estabelecer parcerias estratégicas com diversos países, fortalecendo a prontidão global e acompanhando os desafios de segurança e proteção em uma abordagem integrada baseada em inovação, visão de futuro e capacitação.

Abdulla Nasser Lootah, ministro adjunto de Assuntos do Gabinete para Competitividade e Intercâmbio de Experiências, afirmou que a experiência dos Emirados na integração do desempenho governamental avançado com o desenvolvimento tecnológico contribuiu para consolidar o país como um dos governos mais preparados para o futuro. Ele destacou que compartilhar conhecimento, experiências e histórias de sucesso com países de todo o mundo é uma prática sólida dos Emirados, fundada na convicção de que é essencial fortalecer governos e construir um futuro melhor para as sociedades.

Lootah disse que o Programa de Líderes em Segurança, Proteção e Gestão de Crises reflete o empenho dos Emirados em ampliar as oportunidades de cooperação em experiências com outros países e demonstra o compromisso de capacitar quadros governamentais com habilidades e ferramentas que aprimorem suas competências. Segundo ele, a Plataforma de Intercâmbio de Experiências Governamentais dos Emirados representa um espaço global para o diálogo e a troca de experiências, bem como para o desenvolvimento, a modernização e a definição do futuro da gestão pública.

A programação incluiu visitas a órgãos federais e locais, como o Ministério do Interior; a Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança de Portos; o Comando-Geral da Defesa Civil de Dubai; a Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai; a Polícia de Dubai; a Delegacia Inteligente; e a Academia de Polícia de Dubai. Os participantes conheceram sistemas de segurança digital, integração de operações de campo, iniciativas de conscientização comunitária e esforços para reduzir a criminalidade e reforçar a proteção.

O itinerário também contou com sessões acadêmicas especializadas com a Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres e com o Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos, que abordaram estratégias abrangentes de segurança, práticas de prontidão institucional, mecanismos de resposta a crises e tecnologias modernas aplicadas à gestão de riscos.