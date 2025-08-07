Cleveland Clinic Abu Dhabi recebe reconhecimento internacional por excelência em enfermagem

ABU DHABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – A Cleveland Clinic Abu Dhabi recebeu dois prêmios internacionais de excelência em enfermagem. Quatro de suas unidades de cuidados agudos foram agraciadas com o PRISM Award pela Academy of Medical-Surgical Nurses, e sua Unidade de Terapia Intensiva recebeu o prestigiado Beacon Award for Excellence da American Association of Critical-Care Nurses. As distinções refletem o compromisso contínuo do hospital com o atendimento de alta qualidade e com práticas avançadas de enfermagem que garantem os melhores resultados para os pacientes.

A Cleveland Clinic Abu Dhabi é o primeiro hospital dos Emirados Árabes Unidos – e apenas o quarto fora dos Estados Unidos – a receber o PRISM Award, estabelecendo um novo padrão de excelência em enfermagem na região. O feito evidencia não apenas a força clínica da instituição, mas também a qualidade de sua liderança em enfermagem, da prática profissional e do compromisso com o desenvolvimento, a capacitação e um ambiente colaborativo no qual os enfermeiros possam prosperar.

A Unidade de Terapia Intensiva do hospital também recebeu o Beacon Award for Excellence, distinção que reconhece unidades hospitalares que adotam práticas baseadas em evidências para melhorar os resultados de pacientes e familiares. O prêmio reflete o alto nível mantido pela equipe de cuidados críticos da Cleveland Clinic Abu Dhabi.

Ao reconhecer o papel vital dos enfermeiros no sistema de saúde, o CEO da Cleveland Clinic Abu Dhabi, Dr. Georges-Pascal Haber, afirmou: “Os enfermeiros são a espinha dorsal da saúde de qualidade. Na Cleveland Clinic Abu Dhabi, eles combinam compaixão com expertise clínica e as mais recentes inovações para oferecer um cuidado que realmente transforma vidas. A dedicação em melhorar os resultados e elevar a experiência do paciente é o que diferencia nosso atendimento. Esses prêmios não são apenas reconhecimentos; refletem a confiança que nossos pacientes depositam em nós todos os dias e o empenho constante da nossa equipe de enfermagem para elevar o padrão na prestação de cuidados de saúde.”

A diretora de Enfermagem da Cleveland Clinic Abu Dhabi, Beth Govero, declarou: “Esses reconhecimentos internacionais de prestígio são prova da competência, perseverança e paixão de nossa equipe de enfermagem. Os enfermeiros são a pedra angular da prestação eficaz de cuidados de saúde, e sua busca incansável por qualidade garante um atendimento excepcional a cada paciente. Essas distinções celebram não apenas o trabalho árduo, mas também nossos esforços coletivos para criar um ambiente de apoio no qual os enfermeiros sejam capacitados a liderar, inovar e avançar continuamente no cuidado aos pacientes, aqui nos Emirados e além.”