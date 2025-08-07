Seleção Nacional de Jiu-Jítsu dos Emirados chega à China para disputar os Jogos Mundiais Chengdu 2025

CHENGDU, 7 de agosto de 2025 (WAM) – A Seleção Nacional de Jiu-Jítsu dos Emirados Árabes Unidos, patrocinada pela Mubadala Investment Company, chegou nesta quinta-feira à China para participar da edição de 2025 dos Jogos Mundiais, que serão realizados em Chengdu de 7 a 17 de agosto.

O time nacional já havia disputado os Jogos Mundiais de 2017, em Wrocław, na Polônia, conquistando duas medalhas – uma de ouro e uma de prata. Na edição de 2022, em Birmingham, nos Estados Unidos, a equipe teve desempenho ainda melhor, com cinco medalhas: duas de ouro, uma de prata e duas de bronze.

Os Jogos Mundiais Chengdu 2025 reunirão cerca de 5 mil atletas de 118 países, competindo em 34 modalidades, consolidando-se como um dos mais importantes eventos esportivos internacionais.

Mubarak Saleh Al Menhali, diretor do Departamento Técnico da Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados, afirmou que a equipe busca alcançar um novo feito que reforce a posição do país nos cenários regional e global. Ele destacou que o grupo atual reúne atletas experientes, homens e mulheres, que têm mantido desempenho consistente no mais alto nível.

“Estamos confiantes de que nossos atletas estão totalmente preparados para o campeonato. Eles passaram por intensos treinamentos, tanto em campos locais quanto no exterior, que aprimoraram sua preparação física e mental. Também concluíram sessões técnicas e de condicionamento físico rigorosas para garantir que cheguem à competição em seu melhor momento”, disse Al Menhali.

O ex-campeão Faisal Al Ketbi, que acompanha a delegação, acrescentou: “Nossa equipe tem boas chances de conquistar medalhas nos Jogos Mundiais, especialmente por estar entre as mais bem colocadas no ranking. Fizemos um campo de treinamento no Brasil antes do evento, focando no aperfeiçoamento técnico e no ganho de condicionamento físico. A equipe está pronta, o moral está alto e, depois de conquistar duas medalhas de ouro na última edição, queremos mais este ano.”

A equipe masculina é formada por Mohammed Al Suwaidi (69 kg), Mehdi Al Awlaki (77 kg) e Saeed Al Kubaisi (85 kg). No feminino, competem Asma Alhosani (52 kg), Shamsa Al Amri (57 kg) e Shamma Al Kalbani (63 kg).

A estreia dos Emirados na competição será no dia 10 de agosto, quando começam as disputas do jiu-jítsu, que seguem até o dia 12.