Mohammed bin Rashid se reúne com oficiais superiores aposentados da Polícia de Dubai

DUBAI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, reuniu-se nesta com um grupo de oficiais superiores aposentados da Polícia de Dubai que desempenharam papel crucial na consolidação das bases de segurança e estabilidade no emirado.

O encontro, realizado no Majlis Al Mudaif, na Casa da União, em Dubai, contou com o reconhecimento do xeique Mohammed de que os esforços desses oficiais ajudaram a desenvolver um modelo policial que hoje é considerado referência regional e internacional.

O governante expressou sincero apreço pelos serviços prestados, ressaltando que os profissionais de segurança aposentados são fundamentais para o progresso de Dubai. Ele elogiou a dedicação honrosa e o impacto duradouro de suas contribuições para as conquistas na área de segurança do emirado, enfatizando que reconhecer esse legado é um dever que a história registrará.

Participaram do encontro o major-general Khalil Al Mansouri, o major-general Abdul Quddus Abdul Razzaq Al Obaidli, o major-general Abdullah Al Ghaithi, o major-general Ali Atiq, o major-general Ali Ghanem e o major-general Jamal Al Jallaf.

Os oficiais-generais aposentados manifestaram profunda gratidão ao xeique Mohammed, afirmando que servir à nação é uma verdadeira honra e que os avanços alcançados se devem em grande parte ao apoio constante da liderança.