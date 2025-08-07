Fatima bint Mubarak aprova estrutura do Comitê Supremo do Programa de Excelência e Inteligência Comunitária

ABU DHABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – A xeica Fatima bint Mubarak, conhecida como a Mãe da Nação, presidente da União Geral das Mulheres (GWU, na sigla em inglês), do Conselho Supremo para a Maternidade e Infância e presidente suprema da Fundação para o Desenvolvimento da Família (FDF), aprovou a estrutura do Comitê Supremo da 8ª edição do Programa de Excelência e Inteligência Comunitária que leva seu nome.

O comitê será presidido pelo xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Heróis da Pátria. O major-general xeique Mohammed bin Tahnoon Al Nahyan, diretor-geral da Polícia de Abu Dhabi, atuará como vice-presidente.

Entre os demais membros estão Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia; Sarah Yousef Al Amiri, ministra da Educação; Ali Salem Al Kaabi, presidente do Conselho da Fundação para o Desenvolvimento da Família; Dr. Mugheer Khamis Al Khaili, presidente do Departamento de Desenvolvimento Comunitário; Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi; Abdullah Abdulali Al Humaidan, secretário-geral da Organização Zayed para Pessoas com Deficiência; Maryam Mohammed Al Rumaithi, diretora-geral da FDF; Ahmed Fadhel Almehairbi, diretor-geral interino da Prefeitura da Cidade de Abu Dhabi; e Ousha Salem Al Suwaidi, gerente de projeto da FDF, que atuará como secretária do comitê.

A decisão reflete o compromisso da xeica Fatima em fomentar uma cultura de excelência e promover o engajamento comunitário, reconhecendo modelos exemplares e contribuindo para elevar a qualidade de vida, além de consolidar a posição dos Emirados como centro global de inovação social e excelência comunitária.

A xeica elogiou o apoio do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, afirmando que o progresso humanitário e de desenvolvimento do país decorre da visão da liderança de que o ser humano é o centro do processo de desenvolvimento. Destacou que o incentivo contínuo do presidente inspira todas as iniciativas sociais, incluindo o programa que leva seu nome, cuja meta é transformar essa visão em uma realidade tangível, contribuindo para sociedades mais coesas, unidas e estáveis.

Ela ainda destacou a competência e dedicação dos membros do comitê, simbolizando a confiança do país em seus cidadãos e a integração institucional que fortalece a capacidade do programa de promover excelência e inteligência comunitária.

A xeica ressaltou que o programa vem se expandindo, elevando seus padrões e incentivando a participação ativa de cidadãos conscientes e inovadores, focando a inteligência comunitária como valor agregado às ações voluntárias e de desenvolvimento.

Segundo ela, o programa também fortalece a cultura de reconhecimento e motivação positiva ao destacar exemplos de responsabilidade social e altruísmo, construindo uma base sustentável de valores que reforçam a coesão nacional e apoiam o progresso social.

A xeica Fatima afirmou que o programa se consolidou como uma plataforma nacional integrada, com projetos que inspiram indivíduos e instituições a adotarem as melhores práticas sociais. A continuidade e evolução da iniciativa em cada edição refletem seu impacto positivo na sociedade, incentivando projetos alinhados à visão dos Emirados para um país mais coeso, solidário e avançado.