Visita oficial do BRIDGE a Seul fortalece colaboração Emirados-Coreia do Sul em mídia e tecnologia

SEUL, Coreia do Sul, 7 de agosto de 2025 (WAM) – A delegação do BRIDGE chegou a Seul, capital da Coreia do Sul, marcando a terceira etapa de sua turnê pela Ásia, após visitas a Xangai, na China, e a Osaka, no Japão. A turnê integra os preparativos para a Cúpula BRIDGE 2025, que será realizada em Abu Dhabi, entre 8 e 10 de dezembro. O encontro reunirá líderes globais da mídia, cultura e setores criativos, além de formuladores de políticas públicas de diversas partes do mundo.

Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia dos Emirados e do Conselho de Mídia dos Emirados, liderou a delegação, que contou com a presença de Jamal Al Kaabi, diretor-geral do Escritório Nacional de Mídia. A visita, de 4 a 6 de agosto, incluiu uma série de reuniões com representantes de empresas coreanas líderes nos setores de mídia, indústrias digitais, tecnologia criativa, animação, produção cinematográfica e criação de conteúdo.

A delegação encontrou-se com Kim Tae-kyun, vice-prefeito de Administração do Governo Metropolitano de Seul, na presença de Abdullah Saif Al Nuaimi, embaixador dos Emirados na Coreia do Sul. As discussões abordaram oportunidades de construir parcerias de longo prazo que apoiem a missão da Cúpula BRIDGE de unir especialistas das indústrias criativas e de mídia globais e promover soluções internacionais com impacto.

A visita incluiu uma série de reuniões de alto nível com representantes de empresas coreanas de diversos setores. Durante os encontros, a delegação do BRIDGE apresentou a importância estratégica da Cúpula BRIDGE 2025 e seu papel na construção do futuro da mídia global por meio do diálogo e da colaboração entre países.

No setor de software e inteligência artificial, Bruce S. Lee, diretor de marketing e relações com investidores da I-ON Communications, compartilhou reflexões sobre como a gestão de dados não estruturados e o marketing digital estão evoluindo na Coreia do Sul. A experiência da empresa nesses campos é essencial para as conversas do BRIDGE sobre narrativa orientada por dados, inteligência artificial e personalização de conteúdo na mídia global.

Da mesma forma, John JungKyum Kim, advogado sênior do escritório Dentons, discutiu os marcos regulatórios emergentes da Coreia do Sul para inteligência artificial e o potencial para inovação responsável. Como o maior escritório de advocacia do mundo, a expertise da Dentons terá papel importante na construção da narrativa do BRIDGE sobre direito, negócios e tecnologia durante a cúpula.

No setor de jogos e entretenimento, DK Kim, CEO da Lotte Caliverse, apresentou uma plataforma imersiva de entretenimento e comércio em 3D que busca revolucionar o engajamento global por meio de experiências virtuais. A proposta está alinhada com o foco do BRIDGE na transformação digital e no uso de tecnologias imersivas para fomentar o intercâmbio cultural e comercial.

Choi Jung-min, diretor de crescimento da SM Entertainment, também participou das discussões, ressaltando o papel do entretenimento na promoção da colaboração regional, especialmente nos campos da mídia e da cultura digital. A SimSam Ventures, representada pelo cofundador Rancho Lee, destacou oportunidades de investimento e expansão de startups criativas, posicionando-se como parceira estratégica do BRIDGE para a inovação midiática internacional.

No campo da inovação tecnológica e inteligência artificial, Jake Lee, CEO da Mathpresso, ofereceu insights valiosos sobre a abordagem da empresa para a educação orientada por IA. Com apoio de investidores como o Google, a Mathpresso contribui com os eixos do BRIDGE voltados à capacitação da juventude, ao acesso educacional e ao avanço tecnológico na mídia.

Changshin Park, presidente da Associação da Indústria de Animação da Coreia (KAIA, na sigla em inglês), apresentou o setor de animação do país, destacando seu impacto no cenário global e a possibilidade de o BRIDGE atuar como facilitador de diálogos em torno da economia criativa.

No segundo dia, 6 de agosto, as discussões com especialistas do setor jurídico, capital de risco e universidades trouxeram contribuições fundamentais sobre a interseção entre direito, educação e inovação. Ross Harman, sócio do escritório Lee & Ko, abordou o ambiente regulatório da Coreia do Sul para mídia, tecnologia e IA. Sua atuação junto ao governo e ao setor privado proporciona uma perspectiva privilegiada sobre o desenvolvimento do marco legal coreano, o que será essencial para os debates jurídicos do BRIDGE.

No setor acadêmico e de organizações não governamentais, o professor Gul Hwang, titular de Design Industrial da Universidade Hongik, destacou a importância do design e da sustentabilidade na era digital. Sua experiência contribuirá às discussões do BRIDGE sobre inovação criativa e o papel da educação na formulação de soluções para mídia e tecnologia.

Na área de mídia, Jeongho Nam, diretor-executivo de mídia da Fundação da Imprensa da Coreia (KPF), juntamente com seus colegas Sonho Kim, diretor de pesquisa em mídia, e Chaejoon Yoo, chefe da equipe de apoio à mídia, discutiu liberdade de imprensa, inovação e o futuro do jornalismo na Ásia. À medida que o BRIDGE expande sua presença global, a participação da KPF assegura que a perspectiva sul-coreana esteja representada nas discussões internacionais sobre políticas midiáticas.

Ao refletir sobre a importância das reuniões, Abdulla Al Hamed afirmou: “Os Emirados estão consolidando sua posição como plataforma global de cooperação em mídia, promovendo parcerias significativas com nações como a Coreia do Sul, que lidera as indústrias criativas e de mídia digital".

Al Hamed acrescentou que a Cúpula materializa essa visão ao reunir líderes globais da mídia para explorar oportunidades de investimento e colaborações inovadoras na economia criativa e nas indústrias digitais, fortalecendo o papel dos Emirados na construção do futuro da comunicação.

“A Cúpula BRIDGE proporcionará uma plataforma valiosa para que instituições midiáticas desenvolvam estratégias para navegar no cenário em transformação, permitindo a produção de conteúdo responsável e com impacto. A participação de instituições de mídia coreanas na cúpula e na exposição de mídia fomentará a troca de conhecimento, a apresentação de inovações tecnológicas e a criação de parcerias com instituições dos Emirados, impulsionando o crescimento das indústrias criativas e fortalecendo a presença global de ambos os países”, destacou.

Como parte da iniciativa BRIDGE, os Emirados buscam consolidar-se como ator central no ecossistema global das indústrias de mídia, tecnologia, entretenimento e criação. A Cúpula BRIDGE 2025, em Abu Dhabi, reunirá líderes mundiais desses setores para explorar oportunidades transformadoras, investimentos e aprofundamento da colaboração entre os Emirados, a Coreia do Sul e a comunidade criativa internacional. Ao apoiar esses setores estratégicos, o BRIDGE reforça seu papel como plataforma para traçar caminhos concretos que moldem o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação em escala global.