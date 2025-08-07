Presidente dos Emirados discute parceria estratégica com Putin durante visita oficial à Rússia

MOSCOU, 7 de agosto de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para tratar do fortalecimento da parceria estratégica entre os dois países, além de abordar questões regionais e internacionais de interesse comum.

Durante o encontro, no Kremlin, os dois líderes avaliaram os avanços da cooperação entre Emirados Árabes Unidos e Rússia, com destaque para os setores de economia, comércio, investimento, espaço e energia, além de outras áreas alinhadas às prioridades de desenvolvimento de ambos os países e ao objetivo comum de fortalecer a parceria estratégica.

Mohamed bin Zayed afirmou que as relações entre os países se baseiam na confiança mútua e no respeito recíproco, sustentadas por mais de 50 anos de diálogo construtivo. Destacou ainda o compromisso dos Emirados com o fortalecimento das parcerias internacionais e com a busca de soluções diplomáticas para os desafios globais, em favor da prosperidade e da paz.

Os dois líderes também trocaram opiniões sobre temas regionais e internacionais, com o presidente dos Emirados reafirmando o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o fortalecimento da paz e da estabilidade, além da promoção de soluções diplomáticas tanto no plano regional quanto no global.

As duas partes também discutiram a importância da cúpula Rússia-países árabes, prevista para outubro por iniciativa de Vladimir Putin, no fortalecimento das relações entre a Rússia e o mundo árabe.

Mohamed bin Zayed e Putin revisaram os desdobramentos no Oriente Médio, destacando a necessidade de intensificar os esforços para alcançar uma paz justa, abrangente e duradoura, com base na solução de dois Estados, com o objetivo de promover estabilidade e segurança para todos.

O presidente dos Emirados agradeceu a Putin por facilitar a mediação do país na troca de mais de 4 mil prisioneiros entre Rússia e Ucrânia, e reiterou a disposição dos Emirados de continuar colaborando nesse esforço humanitário.

Putin, por sua vez, deu as boas-vindas ao líder emiradense, expressando apreço pelos esforços contínuos do país nas negociações sobre prisioneiros.

O presidente russo afirmou que Moscou atribui grande importância ao desenvolvimento das relações com os Emirados Árabes Unidos, observando que a cooperação bilateral continua a se expandir, especialmente nas áreas econômica e de investimentos.

Putin ofereceu ainda um almoço em homenagem ao presidente emiradense e à delegação que o acompanhou.

Ao chegar mais cedo ao Kremlin, Mohamed bin Zayed foi recebido por Putin. Os hinos nacionais dos dois países foram executados. O presidente emiradense saudou os altos funcionários presentes na recepção, enquanto Putin cumprimentou os integrantes da delegação dos Emirados.

Acordos assinados

Durante a visita, os dois países assinaram o Acordo sobre Comércio de Serviços e Investimentos (TISIA, na sigla em inglês). O acordo foi assinado pelos ministros Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, do Comércio Exterior, e Maxim Reshetnikov, do Desenvolvimento Econômico da Rússia.

O TISIA complementa o Acordo de Parceria Econômica firmado entre os Emirados Árabes Unidos e a União Econômica da Eurásia (que inclui Armênia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão e Rússia), criando um marco bilateral específico com foco em serviços e investimentos nas áreas de tecnologia financeira, saúde, transporte, logística, serviços profissionais e outros.

Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministro da Energia e Infraestrutura dos Emirados, e Andrey Nikitin, ministro dos Transportes da Rússia, também assinaram um memorando de entendimento sobre cooperação em transporte terrestre.

Delegação

A delegação que acompanhou Mohamed bin Zayed incluiu o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministro do Investimento; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado; Faisal Abdulaziz Al Bannai, assessor para Pesquisa Estratégica e Tecnologia Avançada; Ahmed Mubarak Al Mazrouei, chefe do Gabinete de Assuntos Estratégicos da Presidência e presidente do Escritório Executivo de Abu Dhabi; e Mohammed Ahmed Al Jaber, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Rússia, entre outros altos funcionários.

Autoridades russas de alto escalão também participaram das conversações.

Mohamed bin Zayed deixou Moscou ao final da visita oficial, escoltado por aviões militares no espaço aéreo russo.