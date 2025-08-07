Em 65º lançamento aéreo, Emirados entregam mais de 500 toneladas de alimentos à Faixa de Gaza

ABU DHABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos realizaram nesta quinta-feira (07/08) o 65º lançamento aéreo de ajuda humanitária à Faixa de Gaza como parte da iniciativa “Pássaros da Bondade”, integrada à Operação Chivalrous Knight 3.

A missão foi realizada em cooperação com a Jordânia e com a participação da Alemanha e da Bélgica.

Os lançamentos aéreos têm como objetivo alcançar áreas de difícil acesso por via terrestre devido às condições no terreno. A ajuda inclui itens alimentares essenciais e suprimentos emergenciais.

Com a operação de hoje, o volume total de ajuda lançada por via aérea ultrapassa 3.862 toneladas, destinadas a comunidades palestinas entre as mais afetadas e vulneráveis em Gaza.

Além dos aviões no ar, os Emirados ampliaram sua atuação por terra: nesta quinta-feira, 21 caminhões cruzaram as fronteiras carregando mais de 500 toneladas de alimentos, ampliando a escala da assistência humanitária em múltiplas frentes.

O governo dos Emiraods reafirmou seu compromisso de continuar coordenando com parceiros regionais e internacionais para assegurar a entrega contínua de ajuda por vias aérea, terrestre e marítima, em consonância com seus princípios humanitários e sua liderança global em operações de socorro.