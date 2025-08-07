Comitê da Associação das Nações do Sudeste Asiático realiza terceira reunião em Abu Dhabi

ABU DHABI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – O Comitê da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, na sigla em inglês), composto pelos embaixadores dos países-membros acreditados nos Emirados Árabes Unidos, realizou sua terceira reunião em Abu Dhabi.

O encontro contou com a presença de Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado, como parte dos esforços contínuos para reforçar a cooperação entre os Emirados e a ASEAN, após a adesão do país como Parceiro de Diálogo Setorial em 2022 e o lançamento do Plano de Ação Conjunto para o período de 2024 a 2028.

A reunião foi presidida por Husin Bagis, embaixador da Indonésia nos Emirados, e contou com a participação dos embaixadores da Malásia, Brunei Darussalam, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã.

Al Sayegh deu as boas-vindas aos embaixadores da ASEAN e elogiou os avanços registrados na parceria entre os dois lados, reafirmando o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o fortalecimento da cooperação.

Ele destacou o papel do comitê como uma plataforma eficaz para intensificar a coordenação e explorar novas oportunidades de trabalho conjunto dentro do plano de ação aprovado, além de ressaltar o empenho do país em manter o ímpeto nas áreas prioritárias.

Durante o encontro, os diplomatas trocaram propostas para aprofundar a colaboração em setores críticos como comércio, investimentos, mudanças climáticas e proteção ambiental.