Dubai se prepara para o T100 Triathlon, de 13 a 16 de novembro de 2025

DUBAI, 7 de agosto de 2025 (WAM) – A 100 dias do evento, o Comitê Organizador Superior do Campeonato Mundial de Triatlo T100 de Dubai divulgou oficialmente o programa da competição global. Marcado para acontecer de 13 a 16 de novembro, o campeonato será um dos destaques do Desafio de Fitness de Dubai.

O anúncio marca o início da contagem regressiva final para a competição de elite, que conta com o apoio do Conselho de Esportes de Dubai e do Departamento de Economia e Turismo de Dubai, em colaboração com a Organização de Triatletas Profissionais (PTO, na sigla em inglês).