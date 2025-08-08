Subsecretário do Ministério da Defesa visita base aérea de Sacheon, na Coreia

SEUL, 8 de agosto de 2025 (WAM) – O tenente-general Ibrahim Nasser Al-Alawi, subsecretário do Ministério da Defesa, visitou a base aérea de Sacheon, na Coreia do Sul.

Durante a visita, Al-Alawi conheceu o protótipo da aeronave KF-21 e participou de um voo conjunto a bordo de um caça FA-50, ao lado do general Lee Young-Soo, chefe do Estado-Maior da Força Aérea sul-coreana. A atividade integrou uma demonstração das capacidades nacionais de aeronaves fabricadas no país.

A visita faz parte da viagem oficial do tenente-general Al-Alawi à Coreia do Sul, como integrante de uma delegação emiradense de alto nível. A agenda inclui uma série de reuniões e encontros voltados ao fortalecimento da cooperação em defesa e à troca de experiências em áreas de interesse estratégico comum.

No início da visita, Al-Alawi também se reuniu com Ahn Gyu-back, ministro da Defesa Nacional da Coreia.