Plano de Israel para assumir controle de Gaza pode agravar consequências já catastróficas, alerta ONU

NOVA YORK, 8 de agosto de 2025 (WAM) – O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou o plano de Israel de assumir o controle da Faixa de Gaza, com seu porta-voz classificando a decisão como uma “escalada perigosa” que levará ao deslocamento forçado de palestinos.

“Essa decisão representa uma escalada perigosa e corre o risco de aprofundar as já catastróficas consequências para milhões de palestinos, podendo ainda colocar em maior perigo mais vidas, incluindo as dos reféns que permanecem em cativeiro”, afirmou o porta-voz do secretário-geral em comunicado.

A medida “resultará em mais deslocamentos forçados, mortes e destruição em larga escala, agravando o sofrimento inimaginável da população palestina em Gaza”, acrescentou a nota.