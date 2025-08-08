Pugilista dos EAU avança para a final do Campeonato Asiático Sub-19 e Sub-22

BANGKOK, 8 de agosto de 2025 (WAM) – Orkhan Agaev, integrante da seleção nacional de boxe dos Emirados Árabes Unidos, classificou-se para a final do Campeonato Asiático Sub-19 e Sub-22. Ele garantiu a vaga nesta sexta-feira, na categoria acima de 80 kg, com uma vitória contundente por 5 a 0 sobre seu adversário do Qatar.
O torneio está sendo realizado em Bangkok, na Tailândia, e é organizado conjuntamente pela Confederação Asiática de Boxe, pela Associação Internacional de Boxe e pela Associação de Boxe da Tailândia.
A equipe dos Emirados é formada por quatro atletas: Fahd Taimour (65 kg), Issa Al Kurdi (80 kg), Badr Al Sadarani (60 kg) e Orkhan Agaev (95 kg).