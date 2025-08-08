EAU condenam e denunciam decisão do governo israelense de ocupar a Faixa de Gaza

ABU DHABI, 8 de agosto de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram nos termos mais fortes e denunciaram a decisão do governo israelense de ocupar a Faixa de Gaza, alertando que essa medida levará a consequências catastróficas, incluindo mais mortes de civis inocentes e a piora da crise humanitária no território.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que os Emirados instam a comunidade internacional, as Nações Unidas e o Conselho de Segurança da ONU a cumprirem suas responsabilidades e colocarem fim a essas práticas ilegais, em violação ao direito internacional. O ministério reiterou que garantir os direitos do povo palestino deixou de ser uma questão de escolha política, tornando-se um imperativo moral, humanitário e jurídico.

O ministério também destacou a rejeição categórica dos Emirados a qualquer violação dos direitos inalienáveis dos palestinos ou tentativa de deslocamento forçado, pedindo medidas urgentes para interromper a escalada nos territórios palestinos ocupados e evitar um transbordamento regional que possa gerar mais violência, tensão e instabilidade. Os Emirados instaram a intensificação imediata dos esforços para garantir a proteção dos civis.

O ministério reafirmou a posição histórica e firme dos Emirados na defesa dos direitos palestinos e enfatizou a importância de se encontrar um horizonte político sério para resolver o conflito e estabelecer um Estado palestino independente, ressaltando a convicção de que a estabilidade regional só poderá ser alcançada por meio da solução de dois Estados.