Xeique de Sharjah determina contratação de 700 cidadãos até o fim de 2025

SHARJAH, 11 de agosto de 2025 (WAM) — O xeique doutor Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, anunciou que 700 cidadãos dos Emirados serão incorporados ao funcionalismo público do emirado até o fim de 2025.

O xeique doutor Sultan bin Mohammed também aprovou a promoção de 1.523 servidores do governo, que receberão progressões de cargo e gratificações financeiras especiais, com custo anual estimado em 22 milhões de dirhams.

Além disso, 254 funcionários que obtiveram novas qualificações acadêmicas — como doutorado, mestrado ou bacharelado — terão sua situação funcional ajustada, com gasto de 8.420.803 dirhams. Esses benefícios serão concedidos retroativamente à data de obtenção dos novos diplomas.