Negociação sem taxa em ações locais do Emirates NBD supera AED 5 bilhões em um ano

DUBAI, 11 de agosto de 2025 (WAM) — O Emirates NBD completa um ano desde o lançamento de sua iniciativa pioneira de isenção de taxas de transação para a negociação de ações locais por meio de sua premiada plataforma digital de investimentos, acessível pelo aplicativo ENBD X.

Lançada em 26 de agosto de 2024, a medida ampliou de forma significativa o acesso aos mercados locais, permitindo que investidores negociem ações listadas nos Emirados Árabes Unidos sem pagar comissão.

O impacto da iniciativa foi expressivo:

Mais de 300 mil negociações sem taxa realizadas na Dubai Financial Market (DFM), na Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) e na Nasdaq Dubai;

Volume total negociado de AED 5 bilhões, refletindo forte adesão e confiança dos investidores;

Disponibilidade de mais de 150 ações listadas no país para negociação via ENBD X.

O banco segue aprimorando o aplicativo de mobile banking ENBD X, que integra serviços bancários, de investimento e consultoria em uma experiência única. A plataforma permite investir em tempo real na DFM, ADX e Nasdaq Dubai, com alertas de preço personalizáveis, ajudando o investidor a acompanhar o mercado e reagir rapidamente às oportunidades. Todo o processo de adesão é 100% digital e imediato.

Além de contribuir para o crescimento econômico do país, a iniciativa está alinhada à estratégia nacional “We the UAE 2031”, que busca ampliar a inclusão financeira e aprofundar o desenvolvimento do mercado de capitais. O Emirates NBD reforça, assim, a posição do país como polo inovador de investimentos.

Ao eliminar barreiras de entrada, o ENBD X democratiza a criação de riqueza, incentivando investidores iniciantes, jovens profissionais e poupadores a construir patrimônio de longo prazo e participar do futuro financeiro dos Emirados.

Marwan Hadi, diretor do grupo de Varejo e Gestão de Patrimônio do Emirates NBD, afirmou:

“Estamos satisfeitos com a excelente resposta à iniciativa de negociação sem taxa que lançamos em nossas plataformas digitais, acessíveis pelo ENBD X. Um ano depois, nossos clientes adotaram o investimento com propósito, aplicando em ações locais. Como banco nacional de referência, temos orgulho de transformar a forma como as pessoas investem, oferecendo uma plataforma inclusiva, acessível, transparente e econômica, ao mesmo tempo que apoiamos empresas locais. Isso tem contribuído de forma significativa para o crescimento de longo prazo da economia dos Emirados, em consonância com a visão de nossa liderança.”

No ano passado, o Emirates NBD anunciou também o lançamento de títulos fracionários na plataforma ENBD X, ampliando ainda mais o acesso aos mercados financeiros.