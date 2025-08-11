Fabricante italiana de compósitos G&G escolhe Ras Al Khaimah como base regional

RAS AL KHAIMAH, 11 de agosto de 2025 (WAM) — A G&G Composite, fabricante e fornecedora italiana especializada em componentes avançados de compósito e fibra de carbono, principalmente para a indústria automotiva, vai instalar sua base regional em Ras Al Khaimah.

A empresa familiar alugou um espaço de mais de 10 mil pés quadrados na Zona Industrial de Al Hamra, no Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKEZ), com o objetivo de atender aos mercados dos Emirados Árabes Unidos e de toda a região.

A assinatura do contrato ocorreu no Compass Coworking Centre, com a presença do presidente, CEO e cofundador da G&G Composite, Stefano Asuni, e do CEO do grupo RAKEZ, Ramy Jallad.

Com início das operações previsto para setembro, a nova unidade produzirá componentes de alto desempenho, aproveitando os 40 anos de experiência da G&G Composite no atendimento ao setor automotivo — incluindo competições de automobilismo e hipercarros — além das indústrias marítima, de defesa, aeroespacial e de design de interiores de luxo.

“Asuni afirmou: ‘Analisamos diversos emirados para a nossa expansão regional, mas Ras Al Khaimah claramente se destacou. Ofereceu uma combinação única de vantagens estratégicas que se alinham às nossas ambições, desde a proximidade com polos industriais-chave até o dinamismo do setor automotivo local em rápido crescimento. Vemos grande potencial no cenário industrial emergente do emirado, que nos dá espaço e apoio para crescer com confiança. A equipe do RAKEZ foi extremamente proativa e atenciosa, tornando nossa transição tranquila desde o primeiro dia. Mais do que uma base operacional, Ras Al Khaimah oferece um ambiente estável e preparado para o futuro, que se encaixa perfeitamente na nossa visão de longo prazo’.”

Jallad declarou: “A chegada da G&G Composite ao nosso ecossistema industrial em Ras Al Khaimah representa um marco estratégico que reforça o crescente prestígio do emirado como centro regional para indústrias de alta tecnologia. A escolha de Ras Al Khaimah demonstra a confiança cada vez maior dos investidores em nosso ambiente de negócios, apoiado por infraestrutura de padrão mundial, localização geográfica estratégica e um marco regulatório projetado para estimular o crescimento. A experiência italiana da G&G na fabricação de materiais compósitos avançados — de aplicações em hipercarros à indústria de defesa e aeroespacial — agrega um novo valor ao nosso cenário industrial e contribui para nossa visão de posicionar Ras Al Khaimah como destino global de inovação e tecnologias avançadas. Esperamos que essa parceria seja um ponto de partida para uma nova era de crescimento conjunto e integração industrial na região.”