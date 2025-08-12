Ministério das Relações Exteriores recebe cópia das credenciais do novo embaixador de Mianmar nos EAU

ABU DHABI, 12 de agosto de 2025 (WAM) — Saif Abdulla Alshamisi, subsecretário adjunto para Assuntos de Protocolo do Ministério das Relações Exteriores (MoFA), recebeu uma cópia das credenciais de Kyaw Kyaw Min, embaixador da República da União de Mianmar nos Emirados Árabes Unidos.

Alshamisi desejou sucesso ao novo embaixador no desempenho de suas funções e ressaltou o empenho dos Emirados em fortalecer as relações com Mianmar em todas as áreas.

O embaixador recém-nomeado elogiou a posição de destaque e prestígio que os Emirados ocupam, tanto regional quanto internacionalmente, sob a liderança visionária do xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente do país.